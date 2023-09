RUGBY. Coupe du Monde. Pourquoi la rose est-elle l'emblème du XV d'Angleterre ?

À l'occasion du match entre l'Angleterre et le Japon à la Coupe du monde, découvrez pourquoi le XV d'Angleterre porte une rose sur son maillot.

Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde. Sur une idée originale du Figaro. RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi le coq est l’emblème du XV de France ?Pendant que leur équipe nationale de football et la plupart des sélections anglaises affichent trois lions brodés au niveau du cœur, le XV d’Angleterre fait figure d’exception. Aux dépens de ce trio de félins, devenu les armoiries du Royaume au XIIe siècle sous Richard Cœur de Lion, la RFU a choisi la rose rouge comme emblème. Un symbole remémorant une guerre civile qui divisa l’Angleterre au XVe siècle.

La guerre des Deux-Roses

Se battre durant plus d’un siècle face aux Français ne les avait pas assez fatigués. Deux ans seulement après la fin de la Guerre de Cent ans, l’Angleterre était cette fois-ci secouée par un conflit en interne lié aux droits de succession de la couronne. Deux factions lorgnaient le trône. D’un côté la maison de Lancastre et sa rose rouge comme emblème, de l’autre la maison d'York associée à une rose blanche.



Ce conflit civil, dénommé à postériori guerre des Deux-Roses, s’acheva en 1485 par une victoire des Lancastre. Richard III, le dernier Roi d’Angleterre de la maison d'York décédait sur le champ de bataille, cédant le trône à Henri VII, l’unique héritier des Lancastre. À peine arrivé au pouvoir, il réunissait les deux maisons rivales en se mariant à Elizabeth d’York et fondait sa propre dynastie, celle des Tudors. Henri VII adoptait à cette occasion un nouvel emblème symbolisant cette union entre les York et les Lancastre : La rose des Tudors, constituée de pétales rouges et d’un cœur blanc.

Une rose sur un maillot blanc, les couleurs de la Rugby School

Même si la fleur est intégralement rouge sur le maillot des rugbymen anglais, la rose associée au XV d’Angleterre est bien celle des Tudors. Avant de devenir l’emblème de cette sélection nationale, cette dernière fut d’abord associée à la ville de Rugby au XVIe siècle. Là-bas, un riche épicier dénommé Lawrence Sheriff fit, à sa mort, don d’une partie de sa fortune pour fonder une prestigieuse école : La Rugby School.



Nommé intendant de la Reine, Lawrence Sheriff avait obtenu d’Elizabeth 1ᵉʳ l’honneur de faire figurer la rose des Tudors sur ses armoiries. En signe de reconnaissance, l’établissement scolaire né grâce à sa générosité emprunta son blason. Trois siècles plus tard, le rugby était créé au sein de la Rugby School et leur équipe, ballon en main, évoluait avec un haut blanc sur lequel était brodée cette rose des Tudors.



Un symbole repris par la Rugby Football Union (RFU), l’organisme en charge de gérer la pratique du rugby en Angleterre qui dès sa création, en janvier 1871, adoptait la rose comme emblème. Deux mois plus tard, un stade de cricket situé à Édimbourg accueillait la première rencontre internationale de l’histoire du rugby. Opposée à l’Écosse, l’Angleterre se présenta avec un kit similaire à celui porté par les élèves de la Rugby School. Les chaussettes étaient bleues, le short immaculé de blanc, tout comme le maillot sur lequel figurait au niveau du cœur la rose des Tudors.



Cent-cinquante ans plus tard, la tenue du XV d’Angleterre n’a presque pas changé. Les équipementiers se sont succédé, mais hormis quelques touches de bleu ou de rouge venant puis s’en allant au fil des années, le haut reste à dominante blanche, toujours décoré d’une rose rouge très épineuse.