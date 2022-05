VIDÉO. Deux interceptions de filous et Mont-de-Marsan poursuit son rêve de montée en Top 14

Ce dimanche 29 mai, Mont-de-Marsan a étrillé Nevers avec sa malice et des essais de Coly et Mensa.

C’est une folle épopée qui continuera en finale. Ce dimanche 29 mai, Mont-de-Marsan a battu l’USO Nevers sur le score de 26 à 15. Les Montois se retrouvent donc à seulement un match de l’élite du rugby français. Vaillants, les Nivernais ont souffert des quelques points glanés par la botte de Léo Coly et Yoann Laousse Azpiazu. Si les deux formations ont marqué autant d’essais, les jaunes et noirs s’illustrent par leur réussite dans ces réalisations. Pour le premier essai, Léo Coly chipe la balle pour un essai de filou. Le match était jusqu’alors plutôt fermé et les joueurs de l’USON tenaient tête aux leaders de Pro D2. Puis ensuite, c’est un cafouillage de Nevers sur un ballon haut qui profite au Stade Montois. Conclu par l’argentin Lucas Mensa, il permet de creuser un écart conséquent entre les deux formations. Un fossé qui ne sera jamais comblé.

Désormais, c'est la finale de Pro D2 qui se dresse devant les hommes de Patrick Milhet. Une rencontre qui se disputera face à Bayonne ou Oyonnax. Au micro de Canal +, l'entraîneur montois a réagi à sa qualification en finale : "Rien n'est gagné, mais voilà, c'est une après-midi incroyable.[...] Il faudra dédramatiser la rencontre de la semaine prochaine, même s'il y a beaucoup d'enjeux derrière. L'important, c'est qu'on pratique notre rugby et qu'on se concentre sur la discipline."