VIDÉO. Des caramels, mais aussi de l'amour, voilà pourquoi on aime tant le rugby

Seul sport de combat collectif, le rugby est une discipline rugueuse, mais pas seulement. Le monde de l'ovale sait aussi faire preuve de tendresse et d'amour, quand il le faut.

VIDÉO. TOP 14. ''Faites l'amour'', Sekou Macalou sait comment calmer les ardeurs de ses coéquipiersÀ moins que vous ne viviez dans une grotte depuis toujours, vous êtes certainement au courant qu'aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Et non, on ne parle pas du match de Ligue des Champions de ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, mais bien de la Saint-Valentin. Vous savez, cette fête que certains considèrent comme commerciale, et qui ravit les vendeurs de fleurs et de bijoux. Toujours est-il que le 14 février symbolise la tendresse et l'amour. Et pour ce faire, on a donc décidé de vous offrir en guise de cadeau une compilation des plus beaux moments de notre amour à nous : le rugby. Un sport parfois violent, mais qui regorge de respect et de valeurs plus louables les unes que les autres. D'ailleurs, comme le dit l'adage, le rugby ''est un sport de voyou pratiqué par des gentlemen'' : et cette compilation en est la parfaite illustration. Régalez-vous donc devant ces 10 minutes de tendresse (mais pas que), en attendant de retrouver ce soir, votre Valentine ou votre Valentin.

RUGBY. XV de France. Quand Bakkies Botha, en sang, faisait des mamours aux Bleus