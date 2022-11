RUGBY. XV de France. Quand Bakkies Botha, en sang, faisait des mamours aux Bleus

Lorsque l'on croise la route d'un homme comme Bakkies Botha, on s'en souvient généralement. Qui plus est sur un terrain de rugby, Harinordoquy en témoigne.

À l'occasion du Podcast "Arrêt Buffet", Imanol Harinordoquy est revenu sur ses différents affrontements avec les Springboks. Dans ses souvenirs face à ses colosses, un en particulier lui vient à l'esprit, et pas des moindres. Remontons en 2009, où l'équipe de France défiait les Springboks, champion du monde en 2007. Ce match était au mois de novembre, à la même période et dans les mêmes conditions que nos Bleus samedi soir. Après une première mi-temps de haut niveau du XV de France, plusieurs joueurs sud-africains marquent le coup, et peinent à se replacer. Parmi eux, un certain Bakkies Botha.



L'ancien Toulonnais s'est alors ouvert le cuir chevelu. Mais au moment de sortir du terrain pour se faire recoudre, le géant ne manque pas d'envoyer une flopée de bisous aux avants tricolores. Une séquence qui semble avoir marqué Imanol Harinordoquy : "Il se place devant nous, la gueule en sang et nous fait un bisou, l'air de dire : "à tout à l'heure". Là, tu te dis que ça va piquer, et ça a piqué." Il enchaine en se rappelant également y avoir laissé un genou, preuve de la dureté du garçon : "En revenant, il plongeait dans les rucks et fonçait dans les genoux sur les groupés pénétrants, j'y ai laissé un petit latéral d'ailleurs ahah. Merci Bakkies." Après tout, ce geste n'est pas étonnant quand on connaît le tempérament de Botha. Faisant partie des galactiques du côté de Toulon, il a marqué le Top 14 par sa virilité, sa dureté au contact et sa férocité dans les rucks. Bakkies Botha est sans doute un des meilleurs deuxièmes lignes de l'histoire de ce sport.

Eben Etzebeth comme digne hérité ?

Évidemment, ce n'est pas la première fois que la comparaison entre ces deux géants a lieu. Cependant, plus les années passent, et plus les ressemblances sont criantes. Tout d'abord, au niveau des mensurations. À quelques kilos près, c'est une copie conforme. Pour Botha : 2,03 m et 124 kg, et pour Etzebeth : 2,02 m et 117 kg. En effet, ce sont deux monstres que seule l'Afrique du Sud a le secret de produire. De plus, Botha et Etzebeth ont évolué au RCT, et ont également soulevé une Coupe du Monde. Puis, les deux Springboks traînent aussi cette réputation de "bagarreur", de joueurs rustres qu'il vaut mieux avoir dans son équipe. Toutefois, Eben Etzebeth semble être la version 2.0 de Botha, avec autant d'engagement dans le combat pour plus de dextérité ballon en main. L'ancien joueur de la rade, qui est reparti au pays, a démontré plus d'une fois son talent offensif. D'ailleurs, pas plus tard que le week-end dernier en offrant un caviar à son ailier Arendse. Il sera un des hommes à surveiller samedi soir, et nous pouvons compter sur lui pour ne pas faire de cadeaux à nos Bleus.