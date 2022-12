VIDÉO. TOP 14. ''Faites l'amour'', Sekou Macalou sait comment calmer les ardeurs de ses coéquipiers

Lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Français et Toulon, Sekou Macalou a eu une manière bien singulière de calmer les ardeurs des différents protagonistes.

Samedi dernier, le Stade Français et Toulon s'affrontaient au stade Jean-Bouin, pour le compte de la 11ème journée de Top 14. Une rencontre qui a finalement vu le RCT s'imposer 12-17, et ce malgré une première période totalement manquée. Un affrontement âpre et serré, qui a inévitablement donné lieu à quelques accrochages entre les deux formations. Rien de bien méchant néanmoins, d'autant que le rugby moderne ne permet plus aux joueurs de se livrer à de grosses bagarres générales (du moins sans les sanctionner après). Et lors d'une échauffourée, l'international du XV de France Sekou Macalou a essayé de calmer le jeu entre ses coéquipiers et les Toulonnais. Sa technique ? Prôner l'amour ! En témoignent ses deux petites phrases lâchées durant l'accrochage : "Faites la paix les gars. Faites l'amour". Un petit moment cocasse, qui fait toujours plaisir à voir.

