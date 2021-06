VIDEO. Craquages, piques et prises de becs, quand les coachs se lâchent sur le bord du terrain

Sur le bord du terrain, les coachs vivent les matchs avec émotion. Il leur arrive parfois de craquer. Voici une compilation de leurs plus belles réactions.

Top 14. 5 moments qui ont fait basculer la finale entre le Stade Toulousain et le Stade RochelaisVoilà, la saison 2020/2021 est officiellement terminée ! Après de longs mois de bataille sur les pelouses de France, de tests PCR et d'entraînement en petit groupe, le Stade Toulousain a été sacré aux dépens du Stade Rochelais. Les joueurs, les entraîneurs, le staff et même les journalistes ont bien mérité des vacances... pour mieux recommencer dans quelques semaines. Le temps pour tout le monde de faire le bilan, d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, de récupérer des forces afin d'être prêt pour une nouvelle saison à rallonge. Ainsi va le Top 14. Pour vous faire patienter, voici une compilation des meilleurs moments des entraîneurs. Sur le bord du terrain, les coachs vivent les matchs avec émotion. Il leur arrive parfois de craquer. Prises de becs, craquages, des consignes gentiment distillées aux joueurs, il y en a pour tous les goûts !