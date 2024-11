VIDÉO. Contre l’USAP, Toulouse se révolte et plante 6 essais pour le retour de Ntamack

Sur la pelouse d’Ernest-Wallon, le Stade Toulousain a étrillé l’USAP en inscrivant six essais à zéro.

Après deux semaines de repos bien méritées, les acteurs du Top 14 revenaient aux affaires. Ce samedi 23 novembre, les supporters du Stade Toulousain sont venus à Ernest-Wallon en plein après-midi. Une heure inhabituelle pour une équipe habituée à jouer en prime time et qui a vu l’USA Perpignan vivre une après-midi compliquée (41-9), pour la 10ᵉ journée de Championnat.

Retour de Ntamack, l'USAP a du cœur, etc.

Privé de nombreux internationaux, le Stade Toulousain devait composer avec son équipe B et en a profité pour marquer 6 essais devant son public. De plus, le Top 14 voyait également le retour de Romain Ntamack sur ses pelouses. Pas toujours très adroit, l’ouvreur n’a eu que 57 % de réussite face aux perches, ratant trois transformations.

Rapidement mis à mal, les Catalans ont encaissé un essai de Jack Willis (6ᵉ) et de Clément Vergé (9ᵉ) en peu temps. Ensuite, les joueurs de Franck Azéma ont su montrer un meilleur visage jusqu’à la pause. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 12 à 9.

''Romain Ntamack pouvait être le premier numéro 10 en France à viser les 100 sélections'', lance Fabien Pelous

Cependant, les visiteurs vont commencer à grincer des dents après le carton rouge de leur pilier droit Akato Fakatika. Le première ligne s’est rendu coupable d’un déblayage dangereux. Dès la 26ᵉ minute, ses coéquipiers ont ensuite dû composer à 14 jusqu’au coup de sifflet final.

Après le match, le manager de l’USAP a salué la partition courageuse de ses hommes en infériorité numérique. “C’est déjà dur quand nous jouons à 15 contre 15, donc évidemment à un de moins… On ne fait pas une bonne entame, en concédant deux essais en deux ou trois minutes. Malgré tout, on ne lâche pas et on reste au contact, on revient à trois points avant la mi-temps”, confie-t-il selon des propos rapportés par Rugbyrama.

France 7. La Liste ''Objectif 2028'' dévoilée avec un joueur du Stade Toulousain, un Tricolore et des pépites du Top 14

Le Stade Toulousain domine le Top 14

Cependant, Franck Azéma affirme que Perpignan “a été surclassé en deuxième période”. Une vision compliquée à contester tant les avants du Stade Toulousain ont paru dominant au retour des vestiaires. À l’exception de Paul Graou (48ᵉ), tous les autres essais sont l’œuvre du pack. Ainsi, Clément Vergé s’offre un doublé (56ᵉ), puis Guillaume Cramont (70ᵉ) et Théo Ntamack (79ᵉ) vont également en Terre promise.

Après ce succès bonifié du Stade Toulousain, les Rouge et Noir conserve la tête du Top 14. De son côté, l’USAP est toujours au cœur du classement (10ᵉ), mais reste à seulement 8 points de la lanterne rouge, le RC Vannes.

TOP 14. Frayeur pour ce Toulousain : des nouvelles rassurantes mais un forfait confirmé