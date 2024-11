France 7. La Liste ''Objectif 2028'' dévoilée avec un joueur du Stade Toulousain, un Tricolore et pépites du Top 14

Cap sur 2028 pour France 7 ! La FFR et la LNR renouvellent leur engagement pour hisser le rugby à 7 français au sommet mondial grâce à une liste ambitieuse et des moyens optimaux.

Après une année exceptionnelle marquée par un titre mondial à Madrid et une médaille d’or historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le rugby à 7 tricolore poursuit sa montée en puissance. La Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby viennent d’annoncer la prolongation de leur collaboration pour assurer la préparation optimale de l’Équipe de France à 7 en vue des JO de Los Angeles 2028. Un nouveau protocole ambitieux a été signé pour encadrer cette démarche, symbolisée par la Liste "Objectif 2028".

Une liste de 14 talents pour briller à Los Angeles

Parmi les initiatives majeures de ce partenariat, une liste de 14 joueurs issus des clubs professionnels a été établie pour le cycle olympique 2024/2028. Ces joueurs, comme Ethan Dumortier (LOU Rugby) et Dimitri Delibes (Stade Toulousain), pourront être mobilisés par France 7 pour un maximum de 12 semaines par saison sur les deux prochaines années. Une évaluation est prévue en 2026 pour ajuster les modalités en fonction des besoins pour la saison pré-olympique. Ce dispositif s’inscrit dans une vision collective, renforçant la synergie entre clubs et instances du rugby.

Un dispositif élargi pour soutenir France 7

Outre la Liste "Objectif 2028", d’autres profils viendront enrichir l’effectif. Des joueurs sous contrat fédéral, comme Varian Pasquet et Paulin Riva, et des jeunes sous convention tripartite avec leurs clubs respectifs complètent la stratégie. Ces ressources humaines diversifiées assurent à France 7 une profondeur d’effectif capable de rivaliser sur la scène internationale, tout en respectant l’équilibre avec les engagements des clubs.

Joueurs sous convention tripartite : Grégoire ARFEUIL (Section Paloise), Romain GARDRAT (Union Bordeaux-Bègles), Victor HANNOUN (Aviron Bayonnais), Léo MONIN (Stade Français), Célian POUZELGUES (Stade Toulousain) et Joe QUERE KARABA (RC Toulon).

Les présidents de la LNR et de la FFR, René Bouscatel et Jean-Marc Lhermet, saluent unanimement cette continuité. Bouscatel insiste sur le rôle central du championnat In Extenso Supersevens dans le développement du rugby à 7, tandis que Lhermet rappelle que "les liens étroits entre les clubs, la LNR et la FFR sont essentiels pour garantir des performances d’exception". Cet esprit collaboratif, déjà payant à Paris, vise à placer l’équipe de France à 7 parmi les meilleures nations jusqu’en 2028.

Joueurs sous contrat fédéral FFR : Enohan ARTAUD, Ali DABO, Liam DELAMARE, Simon DESERT, William IRAGUHA, Stephen PAREZ EDO MARTIN, Varian PASQUET, Paulin RIVA, Jordan SEPHO.

Une vitrine mondiale pour le rugby français

Avec ce dispositif renouvelé, le rugby à 7 tricolore s’affirme comme une vitrine spectaculaire pour le rugby français. Le sacre à Paris a prouvé que ce sport peut fédérer bien au-delà des terrains, et l’objectif est désormais de pérenniser ces performances. En attirant de nouveaux talents et en consolidant les acquis, France 7 se positionne pour inscrire son nom dans l’histoire des JO de Los Angeles.

En prolongeant leur soutien, la FFR, la LNR et les clubs montrent qu’ils partagent une ambition commune : hisser le rugby français au sommet mondial. Ce modèle pourrait même servir de référence pour d’autres nations cherchant à briller sur la scène internationale. Une chose est sûre, l’aventure France 7 ne fait que commencer.