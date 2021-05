VIDEO. Comment Aaron Smith s'entraîne-t-il pour être toujours le meilleur 9 du monde à 32 ans ?

Être et rester le meilleur 9 de la planète demande du travail, beaucoup de travail. Ce n'est pas Aaron Smith (32 ans, 97 capes) qui dira le contraire.

WTF - Le bel hommage d'Aaron Smith à Antoine Dupont... qui lui rend bien !

Ce n'est désormais un secret pour personne, on (/nous/vous) est(/sommes/êtes) énormément à penser et dire qu'Antoine Dupont est le meilleur demi de mêlée de la planète. Et avec des arguments : alors que les plus grands noms de ce sport l'adoubent, le numéro 9 du Stade Toulousain continue de prouver chaque week-end qu'il est - au moins - légitime dans sa nomination, à l'image de ses 14 essais lors de ses 17 derniers matchs.

VIDEO. Antoine Dupont envoie Toulouse en finale de la Champions Cup !Aaron Smith, lui, marque moins. Beaucoup moins même. Malgré ses 8 ans de plus, il a à peine inscrit plus d'essais dans toute sa carrière que le natif de Lannemezan à 24 ans. Pour autant, n'est-ce pas Smithy, encore le meilleur demi de mêlée de la planète ? Si le Toulousain possède son fan club, beaucoup affirment également que le All Black est, à 32 ans et 97 sélections, toujours le numéro 1 du poste... dont Dupont ! Et c'est certainement vrai ! En tout cas, le champion du monde 2015 fait tout pour, comme le montre une vidéo tournée récemment par le média NZ Rugby Pass. Premier à l'entraînement, travail du cardio, de la réactivité, de la force, des mouvements... l'homme le plus capé de l'histoire de sa franchise fait tout pour garder le cap et ne laisse rien au hasard.

Surtout, dès l'aube, "Nugget" s'adonne à travailler - encore et encore - sa passe afin de conserver la plus belle de la planète rugby. Celle qui a fait sa renommée ; ces vrilles toutes plus magnifiques les unes que les autres, qu'elles soient vers la droite ou la gauche, à 10 mètres comme à 25. Il le dit lui-même, "la clef de mon jeu est ma passe" et c'est pour cela qu'il s'entraîne si dur pour qu'elle reste son "point fort". Il l'avoue aussi : entre ses débuts et aujourd'hui, ses méthodes de "training" ont énormément évolué. Son leadership et sa sagesse aussi. Reste qu'à 32 piges, l'on comprend mieux comment ce petit format (1m71 pour 83kg) fait pour être toujours aussi performant. TJ Perenara, Brad Weber, Folau Fakatawa et Bryn Hall ont beau être tous très bons, pas sûr qu'ils attaquent tous leur routine sportive quotidienne à 7h25 du matin !

