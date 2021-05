VIDEO. Antoine Dupont envoie Toulouse en finale de la Champions Cup !

Le demi de mêlée tricolore Antoine Dupont a été décisif en fin de partie face à l'UBB en marquant un essai qui qualifie le Stade Toulousain en finale.

VIDEO. Champions Cup. Matthis Lebel frappe d'entrée après une superbe passe volleyée de MédardDans un match haché par les fautes et les maladresses, c'est le Stade Toulousain qui a fait la différence dans le second acte. Lebel avait inscrit le premier essai en début de partie. Mais il a fallu attendre 70 minutes pour voir la deuxième réalisation des locaux. Et c'est une nouvelle fois Antoine Dupont qui a été décisif en se présentant à l'intérieur (quelle surprise !) d’Holmes après un excellent travail de Ahki et Médard.