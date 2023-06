VIDEO. ''Christophe Dominici : il brûlait la vie'', le documentaire de L'Equipe à ne pas manquer

L'Equipe va prochainement diffuser un documentaire exclusif sur l'ancien ailier du Stade Français et de l'équipe de France Christophe Dominici.

RUGBY. COMMOTIONS. Qu'est-ce que le ''Projet Dominici'' ?Nul doute qu'il aurait été le plus fervent supporter du XV de France durant la Coupe du monde. Mais Christophe Dominici nous a quittés il y a peu plus de deux ans et demi. L'ancien ailier restera à jamais l'un des joueurs préférés des supporters français. Il faut dire qu'il a marqué l'histoire du rugby tricolore, en club, mais surtout avec le XV de France au travers de formidables performances. Si l'on connaissait bien Domi le joueur, l'homme en revanche était beaucoup moins connu de ceux qui ne le voyaient qu'à l'écran ou bien depuis les tribunes. Mais ça va changer avec la diffusion prochaine d'un documentaire exclusif de L'Equipe intitulé "Christophe Dominici : il brûlait la vie". Il sera disponible en avant-première sur le site L'Équipe, dans L'Équipe Explore, à partir du 22 juin. Puis le 29 juin à 21h05 sur la chaine L'Équipe. VIDÉO. L'hommage émouvant de Max Guazzini à Christophe DominiciGrâce à des images d'archives, mais surtout des témoignages de ceux qui l'on le mieux connu, ce documentaire retrace "la trajectoire d'un écorché vif". Une figure de l'ovalie qui ne laissait personne indifférent sur le pré comme en-dehors. "T'as les soldats, t'as le chef. C'était le chef de meute", peut-on entendre dans la bande-annonce. Pierre Rabadan, Thomas Lombard, Vincent Moscato, pour ne citer qu'eux, ils ont tous accepté de parler de Domi, de ses forces mais aussi de ses faiblesses. Nul doute qu'on aura droit à de très belles anecdotes de la part de ses anciens coéquipiers. Mais aussi des moments émouvants au moment d'évoquer celui qui aura marqué tant de joueurs et de supporters.