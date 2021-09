VIDÉO. L'hommage émouvant de Max Guazzini à Christophe Dominici

Lors de la mi-temps du match entre Toulon et le Stade Français, Max Guazzini a rendu un hommage poignant à son ami de toujours, Christophe Dominici.

Ce dimanche soir se tenait le premier match en l'honneur du trophée Christophe Dominici, opposant les deux clubs de cœur de l'ancien ailier international, le Stade Français et Toulon. Un affrontement entre ces deux équipes en guise de souvenir pour cet homme qui a donné sa vie pour notre sport. Vous l'aurez compris, bien au-delà de l'enjeu sportif de ce match, c'était surtout l'hommage à "Domi" qui était le plus important. Si chacun de nous pense fort à lui, c'est d'autant plus le cas des personnes qui l'ont côtoyé au cours de sa vie, que ce soit en club ou bien dans son intimité. Une personne extraordinaire, que Max Guazzini, qui était l'un de ses plus proches amis, a d'ailleurs pu décrire à la mi-temps de la rencontre. L'ancien président du Stade Français, rempli d'émotions, nous rappelle dans un premier temps le joueur exceptionnel qu'était Christophe Dominici : " C'était un joueur hors du commun, c'était un personnage hors du commun, qui n'avait peur de rien sur le terrain. Il jouait avec son coeur". Quelques mots qui nous font revivre ces moments de gloire et de bonheur que nous a fait vivre ce génie du ballon ovale. Des moments à part, qui resteront dans nos têtes à jamais.

🗨️ "Mon coeur saigne toujours..."



L'émotion de @MaxGuazzini suite à l'hommage pour Christophe Dominici 💔 pic.twitter.com/s3mvbnhLoA — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 19, 2021

Mais Domi, ce n'était pas seulement une légende de notre sport. C'était également un mec en or, à qui Max Guazzini était très lié. Au micro de Canal, ce dernier a pu se confier sur l'énorme tristesse qu'engendre son départ : "C'était mon joueur préféré, tout le monde le sait, et mon cœur saigne toujours... C'est mon fond d'écran je le vois toute la journée. C'est l'une des plus grandes peines de ma vie". Un hommage déchirant qui traduit le désarroi profond de son ami, mais qui fait également échos à celui que connaisse tous ses proches.

Si sur le terrain, les hommes de Quesada n'ont pas fait honneur à Christophe Dominici, nul doute que les hommages successifs fait à son égard tout au long de la soirée l'auront certainement touché, de là où il est.