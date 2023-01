VIDEO. Bonne nouvelle pour les Bleus juste avant le 6 Nations : ses cadres sont en grande forme !

Greg Alldritt et Julien Marchand ont été sublimes lors de cette 3ème journée de Champions Cup. De bon augure à moins de 3 semaines du Tournoi des 6 Nations.

C'est ce mardi que Fabien Galthié annoncera la liste des 42 joueurs sélectionnés pour disputer le Tournoi des 6 Nations 2023. En clair, le week-end dernier était clairement l'ultime occasion pour se mettre en valeur aux yeux du sélectionneur tricolore. Et à ce compte, même si certains cadres n'avaient pas besoin de cela pour assurer leur place dans le groupe France, il ont plus que rassuré concernant leur niveau de jeu à 3 semaines du premier match. Par "ils", on entend bien sûr cette brute épaisse de Paul Willemse, qui a retourné du Gallois samedi et qui reste sur 4 essais marqués lors des 3 derniers matchs.

15 de France. VIDÉO. Willemse s’échauffe avant le 6 Nations et met quelques Gallois sur les fesses

Mais aussi de garçons comme Greg Alldritt ou Julien Marchand, exceptionnels d'activité ce week-end en Champions Cup. Le numéro 8 fut tout simplement au four et au moulin face à l'Ulster ce samedi et décisif dans la victoire des siens sur la sirène. Omiprésent dans le jeu au sol, le Gersois a également porté un nombre de fois incalculable le ballon, été l'un le meilleur point d'ancrage rochelais en touche et, fut très actif en défense également. Regardez plutôt la best of de son match, qui se passe de commentaire...

Quant à Juien Marchand, il a tout simplement écoeuré les attaquants de Sale, samedi. Sur les grattages, le talonneur de 27 ans a montré une nouvelle fois qu'il n'avait probablement pas d'équivalent dans le monde à son poste, exception faite du Springbok Malcolm Marx. Là, le Tricolore à gratté 4 ballons face aux Sharks, et ce malgré les déblayages appuyés de Du Preez and co. Il faut dire qu'il en fallait plus pour calmer les ardeurs du talonneur des Bleus, également incisif sur ses prises de balle et propre sur ses lancers. Bref, diminué par les blessures, le XV de France peut tout de même être rassuré au sujet de la forme des cadres qui seront disponibles pour l'ouverture du Tournoi face à l'Italie.