VIDÉO. 9 secondes, l’UBB a-t-elle inscrit l’essai le plus rapide de l’histoire du rugby ?

Après seulement quelques secondes de jeu, le jeune ailier de l’UBB Jon Echegaray inscrit l’essai le plus rapide de l’histoire du Top 14.

Il ne fallait pas rater le début de match. Ce samedi 1ᵉʳ mars, l’UBB a battu l’USA Perpignan en Catalogne (17-29). Mais parmi les sept essais de la rencontre, le plus marquant restera sûrement la toute première réalisation. Cet essai a été inscrit en tout début de match par le jeune espoir du club girondin Jon Echegaray (19 ans).

Prise de poids, grinta : comment Nicolas Depoortère s’est préparé pour résister aux ''autobus'' du Top 14 ?

L'UBB prend de vitesse le Top 14 !

Sur un coup d’envoi mal géré par l’USAP, l’UBB tente crânement sa chance. Un rebond chanceux permet à Jon Echegaray de se saisir du cuir sans freiner sa course. À pleine vitesse, il arrive dans l’en-but et inscrit un essai après seulement 9 secondes de jeu, selon le chronomètre du stade Aimé-Giral.

En inscrivant un essai aussi rapidement, le jeune joueur de l’UBB bat un record qui semblait déjà fou. Le 8 février 2014, le deuxième ligne d’Oyonnax Thibault Lassalle inscrivait un essai en seulement 11 secondes, contre le Castres Olympique. Cependant, si la réalisation de Jon Echegaray est la plus rapide de l’histoire du Top 14, le rugby à XV a déjà vu plus rapide en France.

Ainsi, Oyonnax s’était déjà illustré en février 2021 contre Soyaux-Angoulême en Pro D2. Dans un stade vide à cause de la pandémie de Covid_19, les Oyomen ont marqué en seulement 8 secondes après un coup d’envoi capté et une série d’offload. C’est le centre Théo Millet qui arrive dans l’en-but avec le cuir.

VIDEO. Pro D2. Beauxis + une-deux = essai en 8 secondes chrono ! Trop rapide !

7,24 secondes : record absolu

Ces chiffres, aussi impressionnant soit-il, ne représentent pas un record au niveau mondial. En effet, l'essai généralement admis comme le plus rapide à n’avoir jamais été recensé dans l’histoire aurait été observé en Angleterre. Outre-Manche, l'ailier des Doncaster Knights Tyson Lewis aurait marqué après 7,24 secondes contre les Old Albanians, en 2013. Ne vous fiez pas au chronomètre présent sur la vidéo, le timing exact de l'essai a été calculé et fait office de Guinness World Record.

Cependant, cette performance est discutée. Pour cause, lors d'un match de la Coupe du monde U20 en Nouvelle-Zélande, en 2014, l'ailier gallois Dafydd Howells aurait fait mieux ou tout aussi bien. Après environ 7 secondes de jeu contre les Fidji, il aplatit dans l’en but adverse. S’il semble qu’il soit inscrit en un tout petit peu plus de temps que l’essai vu en Angleterre, il est à ce jour l’essai le plus rapide de l’histoire du rugby à XV internationale.

Si l’on veut regarder chez les seniors, l’essai le plus rapide à avoir été jamais inscrit dans une Coupe du monde de rugby a pris sensiblement plus de temps. En effet, il aura fallu 18 secondes à l’Australien Elton Flatley pour aller en Terre promise. C’était contre la Roumanie le 18 octobre 2003 à Brisbane.

VIDEO. L'essai de l'année ! Kibirige punit la ''suffisance'' du FCG avec une course électrique de 100m !