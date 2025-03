Prise de poids, grinta : comment Nicolas Depoortère s’est préparé pour résister aux ''autobus'' du Top 14 ?

Le centre de l’UBB Nicolas Depoortère revient bien en club. Plus solide que jamais jusqu’ici, il pense arriver à une première maturité physique et espère retrouver les Bleus bientôt.

On aurait pu penser, au nom de sa forme retrouvée, de son appétit et de son expérience en Bleu emmagasinée l’an dernier durant le Tournoi, voir Nicolas Depoortère en Bleu en ce début année.

Depoortère, entre patience et détermination

Mais Pierre-Louis Barassi, que le staff tricolore voulait tester depuis longtemps, a été l’option priorisée. Avec un succès plus ou moins relatif, soit dit en passant.

TOP 14. UBB. Nicolas Depoortere a-t-il perdu son mordant après sa blessure ? ''Porter un casque ? Non !''Reste que Depoortère vient seulement de fêter ses 22 ans et sait qu’il a encore le temps de faire son trou dans cette équipe de France. Même si quand on y a gouté, on ne veut naturellement plus la quitter.

Alors le Bordelais garde son appétit caractéristique : « Je fais les allers-retours en me donnant à 300 %. Si les portes de l’équipe de France s’ouvrent à nouveau, j’y plongerai dedans à fond. (...) Il me reste des points sur lesquels je dois m’améliorer mais je suis jeune encore : je pense avoir encore quelques années devant moi pour y parvenir (sourire) », explique-t-il à Sud-Ouest.

Prise de masse bénéfique

Déjà cadre et leader affirmé d’une équipe bordelaise très ambitieuse, le garçon formé à Izon puis Lormont sait pour cela posséder quelques qualités. Dont celles de sa vitesse de pointe ainsi que sa solidité défensive remarquable.

RUGBY. Costes, Gailleton ou Depoortere ? Jauzion désigne son potentiel héritierMais il a aussi dû s’épaissir pour répondre aux exigences physiques du Top 14. « Lors de mon premier match de Top 14 (fin 2022), je devais faire 92 kilos. Aujourd’hui, je fais 100 kilos. Je me sens bien, j’ai toujours une bonne vitesse, c’est forcément plus impactant avec mon poids. »

Une prise de masse qu’il voit bénéfique face aux clients du Top 14. « L’objectif est de se renforcer. C’est douloureux de se manger des « autobus » le week-end (sourire). Mais franchement, je n’ai pas cherché spécialement à prendre des kilos, ça s’est fait tout seul. »

Ajouté à ses 1m94, Depoortère demeure néanmoins un athlète comme ils sont rares, à son poste. Et nul doute que son heure en Bleu viendra une fois ses petits excès de gourmandises rayés. Mais difficile d’en vouloir à un garçon qui aime tant le chocolat…