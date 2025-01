VIDEO. L'essai de l'année ! Kibirige punit la ''suffisance'' du FCG avec une course électrique de 100m !

Grenoble l'emporte largement face à Biarritz, mais Nicolas Nadau pointe du doigt un relâchement coupable en seconde mi-temps. Avec le superbe essai de Kibirige.

Grenoble a fait le boulot face à Biarritz ce vendredi soir, s'imposant 33-17 avec le bonus offensif à la clé. Une victoire qui permet au FCG de conforter sa place de leader en Pro D2, profitant des faux pas de ses poursuivants.

Pourtant, tout n'a pas été parfait pour les Isérois, comme l'a souligné Nicolas Nadau, coach des trois-quarts, regrettant un manque de sérieux en seconde mi-temps.

L'exploit individuel de Kibirige n'a pas suffi

Malgré la lourde défaite, Biarritz a tout de même réussi à faire lever les foules avec un exploit personnel de Zach Kibirige. L'ailier anglais a mystifié la défense grenobloise en inscrivant un essai de 100 mètres. Il avait déjà frappé à la 55e avec une course qui avait réveillé les supporters biarrots.

Une action de classe initiée sur la ligne d'en-but qui a vu l'Anglais mettre les cannes en bord de touche et déposer la défense avec style. Mais cela n'a pas suffi face à l'armada du FCG, bien emmenée par un Kamilieni Rasaku en feu, auteur d'un triplé.

Une seconde mi-temps trop débridée pour le FCG

Grenoble avait pourtant pris le match par le bon bout en menant rapidement 12-3, profitant ensuite d'un carton rouge biarrot. "On fait une bonne première mi-temps, mais ensuite, on a eu l’impression qu’on ne savait pas que les blancs étaient contre nous... On s’est fait intercepter un nombre de fois pas possible", a regretté Nicolas Nadau via Rugbyrama. Un manque de rigueur qui a coûté cher, avec pas moins de vingt turnovers concédés.

On doit être plus sérieux, on a montré un peu de suffisance.

Pour Gerswin Mouton, le constat est clair : "On n’a pas respecté le plan de jeu en deuxième période. [...] On a été trop imprécis dans nos choix et nos passes." Heureusement pour les Grenoblois, l'efficacité offensive a permis d'assurer l'essentiel.

Un leader qui veut encore progresser

Malgré la victoire bonifiée, le capitaine Thomas Lainault veut garder la tête froide : "On fait deux victoires sur trois sur ce bloc, on ne peut pas cracher dessus, mais on doit être plus appliqués pendant 80 minutes." Avec la pression montante dans ce championnat de Pro D2, le FCG sait que la régularité sera la clé pour espérer valider son ticket pour l'élite. Mais la route est encore longue jusqu'à la finale et un éventuel titre synonyme d'accession en Top 14.