VIDEO. 8 essais, 57 points, une fessée : duel de fiertés, un an après la démonstration de Toulouse face à Toulon
Presque un an jour pour jour après le 57-5 qui avait traumatisé la rade, le RCT revient au Stadium. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
57-5. Un score qui fait encore grincer les dents sur la rade. Dimanche, Toulon retourne à Toulouse, presque un an après cette soirée cauchemardesque.

Ce dimanche, le RCT remet les crampons sur la pelouse du Stadium de Toulouse, presque un an jour pour jour après une soirée qui hante encore les supporters varois. Le 27 octobre 2024, le Stade Toulousain avait infligé à Toulon une véritable correction : 57 à 5, un score qui a fait date dans l’histoire du Top 14.

Une soirée rouge et noire à sens unique

Ce soir-là, Toulouse avait déroulé comme rarement. Une démonstration de puissance et de précision, dans un Stadium incandescent. Il avait cependant fallu attendre le second acte pour voir les locaux dérouler. Lesquels avaient marqué par Mallia et Capuozzo lors des deux quarante premières minutes.

Du côté du RCT, la soirée avait viré cauchemar. Les Varois, dépassés dans l’intensité et dans les collisions, n’avaient trouvé la faille qu’une seule fois avant la pause par Gianmarco Lucchesi (39'). En parallèle, son compatriote Ange Capuozzo avait terminé la rencontre avec un triplé (28', 41', 75'). L'Argentin Mallia doublant la mise (18', 55') à l'instar de Jelonch (52', 60').Votre match de Rugby Toulouse/Toulon et Bordeaux/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?Votre match de Rugby Toulouse/Toulon et Bordeaux/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?Un revers si net qu’il avait été qualifié de "claque historique" par plusieurs observateurs, la plus lourde jamais encaissée par Toulon depuis la création du Top 14. Ce soir-là, Toulouse avait en effet inscrit 8 essais, Brennan ajoutant sa touche à la 80e. "On s'est fait ouvrir de partout. Il n'y a rien à en ressortir. Juste à se regarder tous. Ça va faire mal de se retaper ce match, mais il va falloir si on veut être là-haut un jour. C'est une très belle remise en question, ça fait du bien", avait commenté Gabin Villière via La Dépêche à l'époque.

Un an plus tard, un parfum de revanche ?

Alors forcément, ce dimanche, le contexte a une saveur particulière. Toulon, plus solide depuis le début de saison, veut prouver qu’il a tourné la page. Le RCT pourrait cependant faire tourner en donnant du temps de jeu à ceux qui n'ont pas été titulaires jusqu'ici.VIDEO. Un quintuplé et la détente de Jordan : pourquoi Toulouse doit absolument retenir le nom de Noah Caluori ?VIDEO. Un quintuplé et la détente de Jordan : pourquoi Toulouse doit absolument retenir le nom de Noah Caluori ? 

En face, le Stade Toulousain, qui doit engranger des points après ses revers en déplacement, ne compte pas lever le pied, surtout à domicile. "Il fallait qu'on montre un visage plutôt positif sur notre rugby. Ce n'était pas toujours celui qu'on aurait aimé montrer. On a deux défaites en huit journées, où on avait à chaque fois l'occasion de marquer à la fin. Sur le contenu, il en manque encore," avait analysé Ugo Mola l'an passé.

Un discours qui fait écho à la situation actuelle des triples champions de France, qui ont déjà concédé trois défaites à l'orée de cette 8e journée. Reste à savoir si les Toulonnais viendront exorciser leurs démons ou si les Rouge et Noir de Mola, portés Marchand et Ntamack, rappelleront que le Stadium n’est pas un lieu de rédemption, mais de domination.

