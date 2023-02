VIDEO. 6 NATIONS. Qui aurait pu rattraper la fusée galloise Louis Rees-Zammit sur cette interception ?

Le supersonique Rees-Zammit a marqué son retour en sélection en faisant admirer son sens de l'en-but et sa vitesse lors de la 3ème journée du 6 Nations.

RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Lawrence et l’Angleterre punissent un Pays de Galles stérile

Vous le savez, l'Angleterre a frappé un grand coup comptablement dans cette 3ème journée du Tournoi des 6 Nations en allant s'imposer au Pays de Galles 10 à 20. Meilleurs au sol, plus puissants et mieux organisés, les Anglais ont fait chuter une bien pauvre équipe de la Principauté qui n'avait pratiquement que son courage à leur opposer. On dit presque car les hommes en rouge ont tout de même encore quelques talents que ne renieraient pas des sélections majeures. Et l'on bien sûr à la fusée de Gloucester Louis Rees-Zammit, qui faisait son retour ce week-end en tant que titulaire après plusieurs semaines d'absence sur blessure. Et l'ailier de 22 ans s'est d'ailleurs mis en exergue avec une interception bien sentie au retour des vestiaires.

VIDEO. L'accélération de Louis Rees-Zammit était FOLLE ! Le sauvetage d'Allan, superbe !

Mais au-delà de sa bonne lecture de jeu, c'est - comme souvent avec lui - sa pointe de vitesse ahurissante qui a impressionné sur l'action. Ollie Lawrence, Max Malins et Freddie Steward ont bien tenté de le poursuivre mais n'ont bien sûr rien pu faire face aux cannes du speedster aux 9 essais en 22 sélections. Qui s'en allait planter ici l'essai de l'espoir pour son équipe. Une réalisation qui ne suffira malheureusement pas, les Anglais enfonçant le clou en fin de partie par leur premier centre. Dommage, le Principality Stadium avait vibré !