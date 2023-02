VIDEO. L'accélération de Louis Rees-Zammit était FOLLE ! Le sauvetage d'Allan, superbe !

6 Nations. Le rugby gallois dans la tourmente : les internationaux vont-ils faire grève ?Le rugby gallois ne va pas fort. Après deux journées dans le Tournoi des 6 Nations, le compteur de victoires est toujours bloqué à 0. Les joueurs de Warren Gatland ont été battus par l'Irlande puis l'Ecosse. Et ils menacent en plus de faire grève avant le choc contre l'Angleterre en raison du gel des contrats par la fédération. Le Pays de Galles va-t-il relever la tête dans cette compétition ? Un retour pourrait leur faire du bien. Celui de Louis Rees-Zammit. L'ailier supersonique n'a pas pu participer au début du Tournoi en raison d'une blessure à la cheville. Mais on a vu ce vendredi soir en Premiership face aux Harlequins qu'il avait parfaitement récupéré. Servi en bout de ligne au niveau des 50 mètres, le joueur de Gloucester a tout de suite mis les cannes. Trop rapide pour deux défenseurs, il a filé comme une balle vers la Terre promise. L'essai lui tendait les bras. Mais c'était sans compter sur l'international italien Tommaso Allan. L'ouvreur a parfaitement anticipé la course du Gallois et patienté avant de mettre un dernier coup de rein pour le plaquer devant la ligne... suffisamment pour le faire passer en touche juste avant qu'il aplatisse. Pas de polémique ici.

