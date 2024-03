VIDEO. 6 Nations. Destruction à Twickenham : Analyse d'une victoire française qui a marqué l'histoire

L'an passé, le XV de France n'avait pas remporté le Grand Chelem, au détriment de l'Irlande, mais avait infligé une réelle correction aux coéquipiers de Marcus Smith. Retour sur un revers historique.

Une victoire historique

La saison dernière, l'équipe de France tournait à plein régime, et si les Tricolores avaient perdu lors de la quatrième journée en Irlande, le Tournoi était quand même une réussite. Ces derniers avaient gagné en Italie (24-29), à domicile face au pays de Galles (41-28) et à l'Écosse (32-21), mais surtout à Twickenham en Angleterre, sur le score de 10 à 53 !

Évidemment, cette victoire est historique, et marque un record de points inscrits par une équipe de France sur le sol anglais ! Pas moins de sept essais avaient été plantés, et les hommes de Fabien Galthié avait vengé l'affront de 2019, qui avait vu gagner le XV de la Rose 44-8.

Un an plus tard, ce succès est encore dans toutes les têtes en Angleterre, et ce large revers n'avait pas été bien reçu pour l'une des premières de Steve Borthwick à la tête du XV de la Rose.

Un remarquable consistance

Pour cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, le Crunch se déroulera en France, ce qui est un avantage considérable pour la bande à Galthié. Évidemment, il faudra tenir compte des enseignements de la dernière victoire, notamment, car l'équipe n'a pas grandement changé.

En effet, parmi les quinze joueurs titulaires ce samedi soir à Lyon, neuf d'entre eux étaient de la partie l'année dernière, avec : Baille, Marchand, Flament, Cros, Alldritt, Ollivon, Fickou, Ramos et Penaud. Côté anglais, plus de la moitié de l'équipe a été changé, et bon nombre de joueurs manquent à l'appel : Sinckler, Willis, Watson, Curry, Farrell, Arundell...

Parmi les enseignements à prendre en compte, le premier côté tricolore serait la régularité ! L'année dernière, la France n'avait pas baissé de régime, et avait imposé son rythme aux Anglais du début à la fin du match. Sur les 53 points inscrits, 27 l'ont été en première mi-temps, 26 en seconde, avec trois et quatre essais plantés dans chacune.

Dernièrement, le XV de France a du mal à réaliser des matchs complets, et observe des baisses de niveau dans certaines phases de la rencontre. Le point positif des français reste néanmoins le banc de touche, et face au pays de Galles, ces derniers ont montré qu'ils pouvaient renverser l'issue du match. L'année dernière face aux anglais, Romain Taofifenua, Peato Mauvaka et Maxime Lucu avaient aussi été très bons lors de leur rentrée.

Thomas Ramos impérial

Positionné à l'arrière en équipe de France, Thomas Ramos sera à l'ouverture en l'absence de Matthieu Jalibert de Romain Ntamack. Au vu de sa prestation le week-end dernier, ceci n'est pas un problème, bien au contraire. L'an passé, le Toulousain était aussi titulaire, mais dans le champ profond, et avait réalisé une de ses plus belles performances en Bleu.

Ramos avait inscrit 26 points, dont un essai, six transformations et deux pénalités. Il n'avait manqué qu'une tentative au pied, en fin de match, lors du dernier essai tricolore de Damian Penaud. Il avait rivalisé avec Freddie Steward sous les ballons hauts, ce qui n'est pas une mince affaire en soi ! Si l'arrière de près de 2m n'est pas reconduit par Steve Borthwick ce week-end, Léo Barré devrait quand même avoir du pain sur la planche avec Furbank, qui sera un premier véritable test dans sa carrière internationale.

De la possession

Évidemment, pour remporter un match avec une différence de point aussi élevé, il faut tenir le ballon un minimum. Lors du dernier affrontement, la possession du cuir était française, comme face aux Gallois d'ailleurs. Face à une défense, certes agressive, mais aussi permissive parfois, les longues phases de jeu pourraient créer des brèches sur certaines zones de fractures.

Une fois de plus, l'importance de Thomas Ramos sera capitale, autant que celle de Ntamack l'année dernière. Ce dernier qui sera de retour à la fin du mois de mars avait su gérer d'une main de maître les phases de possession française, en alternant au large et proche des rucks.

L'association Flament/Meafou avait déjà bien combiné au pays de Galles, et devrait permettre à Ramos et Le Garrec de poser le jeu autour de leur puissance.

