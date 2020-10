Un Maestri opportuniste enfonce Agen au fond du classement [VIDEO]

Le Stade Français a battu Agen ce samedi dans le cadre de la 4e journée de Top 14. Le SUA ne gagne plus à la maison et pointe à la dernière place du championnat.

Quatre matchs, quatre défaites. La formule consacrée voudrait qu'on parle de crise à Agen où le SUA ne compte qu'un point au classement. Mais la saison vient seulement de commencer. Et les Agenais sont du genre à ne rien lâcher jusqu'à la dernière journée. Ce 6e revers à Armandie de rang sera-t-il celui du déclic ? C'est en tout cas le pire début de saison du SUA depuis son retour en Top 14 rappelle Sud Ouest. On sait les Agenais capables de gagner à l'extérieur. Ils l'avaient fait en février dernier pour ce qui reste leur dernier succès en date du côté de Brive. Mais à la maison, il faut remonter à octobre 2019 pour voir la trace d'une victoire à la maison... face au Stade Français sur le score de 27 à 14.



A l'époque, Zafra s'était offert un doublé, Decron avait également marqué tandis que Thomas Vincent avait été précieux au pied. Ce samedi, les Agenais n'ont réussi à marquer que trois petits points par Verdu à la 36e. En face, Paris a fait ce qu'il fallait sans être extraordinaire pour s'imposer. Le score n'était que de 6 à 3 à la pause pour les visiteurs. Lesquels ont été les plus réalistes avec l'essai de Waisea à la 53e. Dix points d'avance qui aurait pu être suffisants sans ce dernier ballon cafouillé dans l'en-but par les locaux qui a permis à Maestri de s'offrir un sixième essai en Top 14 depuis le début de sa carrière.

Crédit vidéo : CANAL+ Sport