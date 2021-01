Triplé pour Bourgarit, doublé pour Alldritt, la Rochelle roule sur Agen [VIDEO]

Le Stade Rochelais a dominé Agen ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Top 14. Les Maritimes sont toujours leaders du Top 14.

Alors que des clubs comme Montpellier ou encore Agen sont en pleine crise sportive, tout roule pour le Stade Rochelais. Ce samedi, les Maritimes ont décroché leur 10e succès de la saison lors de la 13e journée en allant s'imposer sur la pelouse du SUA. Des Agenais qui eux courent toujours après une première victoire cette saison et qui se dirigent plus que jamais vers la Pro D2. La Rochelle, en revanche, continue de dominer le championnat devant le Stade Toulousain. Ce sont pourtant les locaux qui ont marqué le premier essai du match, menant 8 à 0. Ils ont été devant jusqu'à la 21e minute de jeu mais n'ont ensuite pas été en mesure de résister aux assauts des visiteurs.



Entre la 14e et le 40e, quatre essais se sont succédé, le talonneur tricolore Pierre Bourgarit s'offrant un triplé au passage, tantôt en force, tantôt en position d'ailier à la manière d'un Dane Coles. À la pause, la victoire avait déjà choisi son camp. Les Agenais, réduits à 14 à deux reprises marqueront bien en fin de partie par Lagarde. Mais les Rochelais étaient déjà loin devant après qu'un autre international français, en l'occurrence Grégory Alldritt, a ajouté deux nouveaux essais dans le second acte. Victoire bonifiée pour le Stade Rochelais qui compte deux longueurs d'avance sur son dauphin toulousain. Notez que ce sont les deux seules formations du haut de classement à avoir joué tous leurs matchs. Pour Agen, qui ne compte également aucune rencontre en retard, la suite de la saison va être très longue avec seulement deux points au compteur.

Crédit vidéo : Canal + Sport