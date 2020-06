Toulon - Maxime Mermoz dévoile les dessous de la première Coupe d'Europe gagnée [VIDÉO]

C'est dans l'émission Deux Nuits Avec de Florian Gauthier que Maxime Mermoz s'est dévoilé. Il a également dévoilé une anecdote sur Mourad Boudjellal.

Deux nuits avec, c’est un projet porté par un jeune journaliste nommé Florian Gauthier ou le principe est simple : dormir deux nuits chez des sportifs de haut niveau afin de capter leur intimité et vivre une journée type avec eux. Florian a commencé en mai 2017 avec son premier épisode dédié au handballeur Kentin Mahé puis tout s’est enchaîné très vite avec des footballeurs professionnels comme Nicolas Benezet, Arthur Masuaku ou encore le citizen Aymeric Laporte, des basketteurs tel que Rudy Gobert et Vincent Poirier.

Côté rugby, Florent a passé deux nuits chez le Bordelais Marco Tauleigne, L’ancien briviste Julien Caminati et le dernier en date est un épisode avec l’international Maxime Mermoz où il s’immisce dans sa vie ou se mêle rugby et entreprenariat. Le Toulousain se confie sur sa jeunesse, sa vie de rugbymen et nous livre quelques anecdotes alléchantes comme celle ou le président de Toulon Mourad Boudjellal a dormi avec la coupe d’Europe entre lui et sa femme à la suite du premier titre de champion d’Europe des Toulonnais. Pour information, Maxime Mermoz était en fin de contrat avec le Stade Toulousain et n'a pas été renouvelé une saison de plus. Entre blessures et reconstruction personnelle, l'ancien international revient doucement dans la vie active à sa manière.