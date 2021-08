Top 14 - Vous ne le savez peut-être pas mais La Rochelle vient de recruter une terreur avec Motu Matu'u !

La Rochelle vient de recruter un sacré ''hard hitter'' en la personne du Samoan Matu'u. Attention, ça va piquer !

Fidèles du Top 14, vous avez du voir que vendredi, le Stade Rochelais a annoncé la signature d'un joueur additionnel pour compenser l'absence de Facundo Bosch durant les 3 mois que dure le Rugby Championship. En revanche, on imagine que vous êtes beaucoup moins à bien connaître son remplaçant, Motu Matu'u. Pourtant, si vous suivez le rugby étranger au moins d'un oeil, ce garçon de 34 ans ne doit pas vous être totalement inconnu puisqu'il a tout de même disputé 2 coupes du monde (2015 et 2019), cumulé 22 sélections avec les Samoa et joué une grosse quarantaine de matchs en Super Rugby avec les Hurricanes...

Mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo ci-dessus, Matu'u est aussi et surtout connu pour être bon gros boucher, pas forcément méchant, mais ô combien agressif et avec une tendance pacifico-pacifique à plaquer très-haut... S'il n'est pas le joueur le plus fiable en conquête, il reste en revanche un talonneur très dynamique ballon en main et, donc, très craint de ses adversaires. Arrivé à Deflandre pour une durée de 3 mois après plusieurs années en Angleterre (Gloucester puis London Irish), le Samoan pourrait donc faire quelques dégâts en Top 14. Au moins, vous savez où vous mettez les pieds...