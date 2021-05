Top 14. VIDÉO. L'UBB déroule face à la jeunesse montpelliéraine et rêve d'une demie

L'UBB a corrigé une équipe de Montpellier jeune et valeureuse ce mardi à Chaban-Delmas. Avec ce succès, les Girondins peuvent encore rêver d'une demi-finale.

L'UBB a quasiment assuré une qualification qui ne fait désormais guère de doutes. Mieux, les hommes de Christophe Urios peuvent avec ce succès bonifié acquis à Chaban, rêver d'une demie, puisque les Girondins sont revenus à hauteur de La Rochelle et à un point du leader toulousain. Alors certes avant le début de la rencontre, l'issue de cette dernière ne laissait pas beaucoup de place au suspens, quand Montpellier fraîchement vainqueur de la Challenge Cup envoyait une partie de ses espoirs en terre girondine. La faute à un calendrier démentiel et 7 matchs en moins d'un mois. Et pourtant, la jeunesse du MHR s'est longtemps accrochée malgré les assauts répétés des partenaires de Matthieu Jalibert. Philipe Saint-André regrettera les deux nouvelles sérieuses blessures simultanées de Yannick Arroyo et Jules Bertry puis celle de Romain Macurdy, venues s'ajouter à une pléiade d'absents dans les rangs Cistes.

RESUME VIDEO. Ngandebe dynamite la défense, Goosen libère le MHR pour le titre en Challenge Cup

L'UBB a donc déroulé, d'abord en déployant la cavalerie et deux essais en bout d'aile, inscrits par Nathanaël Hulleu puis Santiago Cordero. Avant dans un autre registre, d'enfoncer le pack montpelliérain peu avant les citrons. Les trois pénalités de Louis Foursans-Bourdette permettaient au MHR de limiter la casse au moment de la pause (28-9). La seconde période en revanche, s'apparenta à un cavalier seul des Bordelo-béglais face à des Montpelliérains dépassés. Les Girondins ont régalé les 1000 spectateurs venus garnir les travées de Chaban en inscrivant la bagatelle de cinq essais supplémentaires. D'abord, Maxime Lamothe puis Santiago Cordero y allèrent de leurs doublés. Avant que Lesgourgues, Paiva et enfin Botica ne fassent sauter le verrou montpelliérain. L'UBB avec 72 points remonte donc comme dit précédemment à la troisième place et peut se mettre à rêver d'une qualification en demie. De son côté, Montpellier n'est mathématiquement pas encore sauvé, même si avec neuf points d'avance sur Pau, treizième, il faudrait un cataclysme pour voir les joueurs de ''PSA'' barragiste.

Crédit Vidéo : Canal + sport