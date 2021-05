RESUME VIDEO. Ngandebe dynamite la défense, Goosen libère le MHR pour le titre en Challenge Cup

Montpellier a battu Leicester vendredi à Twickenham pour s'offrir une deuxième victoire dans le cadre de la Challenge Cup.



Ce vendredi soir à Twickenham, Montpellier a remporté sa deuxième Challenge Cup en battant les Anglais de Leicester, 17-18. Un tout petit point a suffi au bonheur des hommes de Philippe Saint-André. Lesquels ont été malmenés dans cette partie et n'ont guère eu la possession du ballon (45%, 84 passes contre 112 pour les Tigers). Mais ils ont su faire le dos rond et se montrer réaliste à l'image d'un Vincent Rattez plus prompt à aplatir le cuir après un double jeu au pied au quart d'heure en bord de touche. Dans une rencontre où le pied a été énormément utilisé, sans forcément faire la différence, il était important de mettre à profit les ballons d'attaque. PSA titré, Bismarck, les mauls anglais, les réseaux sociaux ont vibré pour MontpellierSurtout que le MHR a plus souvent passé son temps à défendre (128 plaquages contre 81 pour Leicester). Et a de fait été plus pénalisé que son adversaire. C'est d'ailleurs lors des cartons jaunes de Bécognée et Guirado que Montpellier a encaissé ses essais. Preuve que la défense était en place, du moins au large. Car les Anglais, pas vraiment inspirés, ont insisté avec des ballons portés destructeurs. Malgré tout, le MHR est resté dans partie dans le second acte à la faveur d'une seconde pénalité de Paillaugue (17-13). Ne manquait finalement plus qu'à emballer la partie. C'est qu'on fait les 3/4 avec notamment en Ngandebe en feu pour l'essai de la victoire signé Goosen à la 58e.