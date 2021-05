PSA titré, Bismarck, les mauls anglais, les réseaux sociaux ont vibré pour Montpellier

Ce vendredi soir, Montpellier remporté la finale de la Challenge Cup face à Leicester. Un match largement commenté sur les réseaux sociaux.

Les clubs français qui souhaitent une belle victoire européenne à Montpellier ce soir👍 En clair sur France 3 en plus #LEIMHR pic.twitter.com/4vazJfkBTr — Kevin Diogene (@KevinDiogene) May 21, 2021

Passer de #suaubb à #LEIMHR sans palier de décompression... Faut pas avoir les tympans fragiles. J'ai des vertiges. — L'autre Con (@DelasalleSamuel) May 21, 2021

Des supporters dans un stade 🥺🥺🥺 #LEIMHR — Tom 😷 (@Tom_Ggnr) May 21, 2021

Du rugby de clochet sur France 3. Ça sent bon le terroir #LEIMHR — Ludovic Leroux 💉 (@ludo_leroux) May 21, 2021

Donc si je résume

Montpellier joue une finale à Twickenham, face à une équipe anglaise et arbitrée par un anglais

Ça sent pas un peu la merde ?

#LEIMHR — Pymous (@Pymous69) May 21, 2021

L'occupation du terrain par Leicester s'explique par La montée défensive hasardeuse et parfois inexistante sur Ford, qui joue ds un fauteuil #LEIMHR pic.twitter.com/wf9QeKmjYP May 21, 2021

Comment il s’est arraché Rattez ! Mais que c’est bon ^^ #LEIMHR — Benji Bibi (@bibinopapx) May 21, 2021

Montpellier hyper efficace: 2 opportunités, 1 essai+1pénalité, ils continuent sur la lignée de leur demie finale en faisant le dos rond #LEIMHR pic.twitter.com/GP5zwagYrM — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Les commentateurs "mauvais jeu au pied de Ford"

mais il trouve une touche à 5m de l'en but et le MHR n'est pas sorti de ses 22 depuis 2 min... #LEIMHR pic.twitter.com/SAGSijgXx4 — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Putain d'assurances, maintenant les joueurs quittent le terrain assis sue une voiture de golf, avant ils sortaient debout les deux jambes sectionnées #LEIMHR — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) May 21, 2021

Entendre de nouveau du public dans un stade de rugby mais on putain quel kiff !!! Ça me fait chier que ce soit dans anglais mais c’est la plus belle des sensations #LEIMHR — Miguel (@MiguelSoaressss) May 21, 2021

Wah un Twickenham vide avec seulement 10000 personnes ça nous semble ouf maintenant.#LEIMHR — Louis (@theMcloulou) May 21, 2021

Si y a un duel Nadolo / Rattez on risque d'appeler à nouveau la voiturette #LEIMHR — kiki66 (@Kikiprd1) May 21, 2021

C'est pas la sortie qu'on souhaitait voir pour Ouedraogo #LEIMHR pic.twitter.com/r1hJh33mBi — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Cet arbitrage anglo-saxon sur les rucks, j'ai vraiment du mal... #LEIMHR pic.twitter.com/dA1yuHD3iV — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Le nombre de cassé au mètre carré en trente minutes... c’est beau le rugby #LEIMHR — Benji Bibi (@bibinopapx) May 21, 2021

Va falloir faire un truc pour ces ballons portés, parce que là on va rentrer à Montpellier à force de reculer #LEIMHR — Rotkamikaze (@Rotkamikaze) May 21, 2021

Entendre le public hurler 😍 #LEIMHR — Laura Pierre (@laura__pierre) May 21, 2021

Le plaquage de Moroni sur Forletta 😳😳 #LEIMHR — Arnaud Blitz Mosnier 🏉⚡ (@mosnier_arnaud) May 21, 2021

Montpellier ça va vite derrière, Leicester c'est devant que ça cogne dur ! Belle opposition #LEIMHR — Klap X2 ⚜️🇫🇷 (@KlapX2) May 21, 2021

How good is it to see celebrations like this again? 😌#ChallengeCupRugby pic.twitter.com/MCzC0J2kGO — Rugby on BT Sport (@btsportrugby) May 21, 2021

Quel match engagé ! Y a du lourd partout et des blessés 😢

C’est dur mais on sent que si le MHR accélère en jouant son jeu il y a u e brèche peut-être! Discipline à mort comme l’a dit @guilhem_guirado #LEIMHR pensée à @FufuOuedraogo ! — Fab de Montpeul (@fabdemontpeul) May 21, 2021

« Un petit coup de rétroviseur dans la première mi-temps » OUUUUHHH ! La belette !!! #LEIMHR — Paul Blaque (@PaulBlaque1) May 21, 2021

Arthur Vincent, où la définition du don de soi #LEIMHR — Rémy Rugiero (@RemyRugiero) May 21, 2021

4 blessés en 43 minutes 💪 #LEIMHR — Seb Astien (@petch64) May 21, 2021

La tête du mauvais côté pour se mettre sur son épaule forte... Vraiment dommage que la technique ne suive pas, parce que la montée défensive de Vincent était presque parfaite.#LEIMHR — Rodich (@Rodi_Chp) May 21, 2021

"Nadolo est caché derrière Wigglesworth"



Faut quand même oser dire des trucs pareils#LEIMHR — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) May 21, 2021

Alors c’est moche … mais c’est efficace … des mauls destructeurs 🤦🏻‍♂️ #LEIMHR — Miguel (@MiguelSoaressss) May 21, 2021

Fautes sur fautes... Tu comprends pourquoi Montpellier malgré cet effectif galère autant ... #LEIMHR — Ruiz Joseph (@RuizJoseph) May 21, 2021

Les anglois ont bien compris où il fallait appuyer, le MHR n'y arrive pas et à 14 ca va pas être simple de revenir dans le match... #LEIMHR pic.twitter.com/nNK0QHoVyP — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Un blessé à chaque arrêt de jeu ou presque. Ça sent la fin de saison éreintante. #LEIMHR — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) May 21, 2021

L'en avant de Jacques du plessis c'est triple peine : carton jaune pour Guirado, protocole commotion pour Arthur Vincent et essai de Leicester. #LEIMHR — Klap X2 ⚜️🇫🇷 (@KlapX2) May 21, 2021

Nadolo qui tente une montée défensive et un plaquage sur la même action #LEIMHR pic.twitter.com/K5kA78uCsU — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Sinon quelqu'un a déjà parlé aux montpellierains des règles sur ballon porté ? 🤔

Pour rappel, quand tu prends des valises de 20m sur chaque touche..ARRÊTE D'ALLER AU CONTACT ! #LEIMHR — Clem celau (@celau23) May 21, 2021

c’est un scandale l’arbitrage, il lui plonge dans le dos et avec 70kg de différence il a frôlé la mort paillaugue #LEIMHR — gândac (@lezecme) May 21, 2021

M’est avis que les Montpelliérains sont complètement cramés. Ils subissent tout, tout le temps. #LEIMHR — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) May 21, 2021

⏱ 46’ 𝗘𝗦𝗦𝗔𝗜 | #LEIMHR 17 - 10



La défense de Montpellier qui essaye de stopper chaque attaque de Leicester : pic.twitter.com/y7ajnxSx33 — Fantasy Rugby World - France (@FRW_France) May 21, 2021

C'est marrant ce match. On a vraiment l'impression que Montpellier est à l'agonie, mais y'a que 17-13 ! #LEIMHR — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) May 21, 2021

Rihanna va arriver à Montpellier?#LEIMHR — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) May 21, 2021

#LEIMHR Serfontein, ce joueur est énorme et jamais un mot plus haut que l'autre, un joueur exemplaire !!!!!! — Tchicha (@Tchicha_aion) May 21, 2021

Goosen remis en selle par cet essai#LEIMHR — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) May 21, 2021

Le jeu de courses, l’inclinaison de celles-ci, Serfontein comme chef d’orchestre. Ngandebe détonnant, le MHR n’est pas abdiqué #LEIMHR — Rémy Rugiero (@RemyRugiero) May 21, 2021

Grosse entrée en jeu de Ngandebe, un grattage dans ses 30 mètres alors que son équipe est sous l'eau et une relance supersonique qui mène à l'essai de Goosen #LEIMHR — Lucas Bertolotto (@Bertolottolucas) May 21, 2021

Montpellier va vraiment défendre 1 point pendant 20 minutes ? 😂 #LEIMHR — Tom 😷 (@Tom_Ggnr) May 21, 2021

#LEIMHR pour le MHR c'est carton toutes les 5 fautes, pour les anglais on verra pas un seul carton — Tchicha (@Tchicha_aion) May 21, 2021

"Joueur extrêmement dense, 132 kilos"



Voilà, je ne suis pas gros, je suis dense.#LEIMHR — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) May 21, 2021

Le match de Forleta quand même... #LEIMHR — Benji Bibi (@bibinopapx) May 21, 2021

Dur ce match !!! Tout peut basculer à la moindre faute ! #LEIMHR — Julien (@jugraf) May 21, 2021

Le MHR est rinçé, ils ont du mal à rester debout sur les impacts #LEIMHR pic.twitter.com/cP8aBthJRG — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Les spectateurs devant la 3419ème chandelle de Fort https://t.co/3Te2FovCHQ #LEIMHR — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) May 21, 2021

@BenjaminKayser c’est au dessus des autres dans l’analyse, le vécu , et l’émotion qu’il peut faire transpirer a travers ses commentaires, on sent la passion et on nous entraîne avec ( alors que je suis loin d’être montpelliérain) LA CLASSE #LEIMHR — François Bonnaire (@francoisbonnair) May 21, 2021

Après avoir fait 8 passes consécutives et marqué un essai, les montpelliérains ont décidé de mettre le haut-la et font rentrer 2 sudafs de plus à la charnière pour mettre un terme à ces errements #LEIMHR — ⭐️Attilio⭐️ (@LasAvocat) May 21, 2021

le MHR se laisse endormir par ce gagne terrain... une chance de cocu de pas perdre la balle le contre ruck... #LEIMHR pic.twitter.com/030USBldsA — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021

Quand tu penses que Zack Henry jouait à Rouen il y a trois ans en Fédérale 1... #LEIMHR — Franpi Barriaux 💉 (@franpisunship) May 21, 2021

Palpitant à 10 000 ! POSEZ MOI UN PACEMAKER ! #LEIMHR — Benji Bibi (@bibinopapx) May 21, 2021

Quelle fin de match du MHR qui a repris totalement le dessus physiquement. En France on est fort sur 80 minutes désormais. Ca change les choses #LEIMHR — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) May 21, 2021

Quel guerre dans les rucks #LEIMHR — 🇫🇷🇪🇸 (@louricobos) May 21, 2021

Fin de match irrespirable #LEIMHR — Leo (@Danesi83) May 21, 2021

#LEIMHR je n'aurais jamais cru dire ça un jour mais

J'espère que le @MHR_officiel va gagner

(Cette phrase ne se reverra plus avant le retour de la comète de haley) — Sebastien Lanau (@seb_lanau) May 21, 2021

MAIS OUIIIIIIIII !!! Que c’est beau !!! Merci @MHR_officiel ! Après cette saison compliquée, vous avez de quoi être fière ! #LEIMHR — Benji Bibi (@bibinopapx) May 21, 2021

C’était pas toujours joli joli, mais au courage, victoire méritée. Où était cette équipe de septembre à avril ?! #LEIMHR — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) May 21, 2021

Guirado capitaine de Saint-André qui gagne un titre, si c'est pas le destin #LEIMHR — Matthieu Casassus (@MattCasassus) May 21, 2021

le #MHR remporte la challenge cup!! Champion d'Europe! PSA et Guirado qui remportent un titre européen, le mauvais sort est vaincu et les anglais avec!! #LEIMHR pic.twitter.com/dvXWmHl3q4 — Charles Nastorg (@CharlNastorg) May 21, 2021