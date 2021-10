Top 14. VIDEO. Hounkpatin (CO) active le mode tracteur et emporte la défense du RCT par deux fois !

Surpuissant, le pilier castrais Wilfried Hounkpatin a inscrit un doublé face à Toulon. Au passage, il envoie un message : il faudra compter sur lui à l'automne.

Ce choc entre Castres et Toulon, nous vous en avons déjà - brièvement - parlé sur notre site. Et ce via le prisme du festival de l'ailier varois Aymeric Luc, auteur d'un essai de 70 mètres alliant contrôle du pied, vista, raffut et belles qualités de vitesse. Sur le coup, l'ancien bayonnais de 23 ans dépose même 3 défenseurs tarnais, en l'occurence Dumora, Urdapilleta et Palis, avant d'inscrire l'exploit personnel du week-end ; celui qui permettra, un moment, aux Toulonnais de rester dans la partie.

TOP 14. VIDEO. Aymeric Luc met la piquette à la défense castraise pour un essai foudroyant !

Mais au-delà de l'essai de la satisfaction du début de saison du RCT, il faut aussi regarder pourquoi ce dernier a dû courir après le score tout au long de la partie. Et bien grâce à la puissance des avants tarnais, tout simplement ! C'est bien simple, ce sont eux et uniquement eux qui sont allés derrière la ligne côté castrais ce samedi soir, que ce soit par le doublé d'Hounkpatin puis lors de l'essai de pénalité récolté sur une mêlée enfoncée (70ème).

Hounkpatin justement, parlons-en ! Le pilier droit de 30 ans a une nouvelle fois conforté son statut de char d'assaut officiel du CO (1m92 pour 130kg), emportant par deux fois la défense toulonnaise en dégagean une impression de puissance impressionnante. D'abord au quart de jeu où il passa sur le corps de J-B Gros, impuissant, en démarrant au ras d'un ruck près de la ligne. Puis au retour des vestiaires, où l'ancien rouennais joua aux auto-tamponneuse pour "traverser" la ligne constituée par Etrillard et Gigashvili sur une pénalité jouée à la main, avant d'emporter aussi Ory et Roux. Fort !

Top 14. Plein de roublardise, le CO a t-il signé la fin des pénaltouches ?