Top 14. Plein de roublardise, le CO a t-il signé la fin des pénaltouches ?

Castres marque souvent en jouant ses pénalités à 5 mètres à la main. Avec 8 essais inscrits comme cela cette saison, le CO lancerait une nouvelle tendance ?

On a souvent coutume de dire (et de voir) que pour continuer de surprendre l'adversaire au milieu de phases de jeux de plus en plus aseptisées, les techniciens innovent en permanence. Combinaisons improbables en touche, demi de mêlée dans l'alignement, jeux au pied proche des lignes... l'on s'aperçoit régulièrement que les cerveaux des staffs sont en constante réflexion pour tenter de rester à la pointe d'un rugby en perpétuelle évolution. Pourtant comme diraient vos grands-mères, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ! Et ça, le Castres Olympique l'a bien compris.

Depuis l'arrivée de Pierre-Henry Broncan dans le Tarn, que fait le CO - entre autres - pour prendre de court ses adversaires ? Il sort des sentiers battus, pardi ! Comment ? Tout simplement en jouant les pénalités à 5 mètres de la ligne à la main, comme cela se faisait il y a 20 ans. Certains des plus grands spécialistes de ce jeu ayant bâti leur succès sur une conquête directe au carré et un jeu dans le désordre proscrit (coucou, Gatland, Jones et consorts) leur riraient au nez, vous dîtes ? Qu'importe, le champion de France 2018 a d'ores et déjà inscrit 8 essais de la sorte cette saison, dont 3 lors du seul match face à Bayonne en début de mois. Ce qui, pour la 12ème attaque du Top 14, représente près de 22% de ses essais ! Stupéfiant !