TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Pau terrasse La Rochelle à Deflandre, le plus bel exploit de l’année ?

Candidat au maintien, Pau n’a pas fait dans la demi-mesure pour son déplacement au Stade Rochelais, candidat au titre.

La soupe à la grimace était de mise du côté de La Rochelle ce samedi 29 octobre. En effet, la Section Paloise a fait très forte impression en battant le Stade Rochelais sur sa pelouse (21-38). Cette 9ᵉ journée de Top 14 restera peut-être le plus gros exploit rugbystique de cette année 2022. Une performance qui détrône sans doute la victoire de… Pau à Bordeaux en mars dernier. Pour rappel, les Verts avaient surpris les hommes de Christophe Urios sur le score de 16 à 23. TOP 14. Carton rouge de Reda Wardi sur Antoine Dupont, coup dur pour La Rochelle et le XV de France



Si à l’époque, Antoine Hastoy avait livré une prestation XXL pour aider les siens, la dynamique s’est répétée à Deflandre. Face au champion d’Europe, l’ouvreur palois Zack Henry, très bon depuis son arrivée, a souvent fait la différence. Après cette belle réussite, les Béarnais montrent qu’ils savent gérer la pression des grands matchs. La victoire face au Stade Toulousain il y a quelques semaines résonne avec cette après-midi maritime.

Une victoire qui relance la saison ?

Le manager palois Sébastien Piqueronies est revenu sur ce match. Dans une prise de parole relayée par Rugbyrama, il cherche tout de même à calmer quelques enflammades. Ainsi, il déclare ceci : “On a tout simplement eu du caractère et cru dans notre plan. Ça s'appelle un match de rugby avec des convictions. Première victoire depuis 1998 ? Vous me l'apprenez. Je m'en tamponne. Ce qui me plaît, c'est que 23 garçons ont fait preuve de caractère, de la 1ʳᵉ à la 80ᵉ. C'est une très bonne chose aujourd'hui.”

Par la suite, il spécifie que les 4 points glanés sont “absolument nécessaires” au vu de la victoire de Perpignan face au LOU en parallèle. En effet, les coéquipiers de Jordan Joseph ont enchaîné quelques matchs compliqués. Ces derniers les ont mis dans une position délicate. Ils pointaient notamment à la dernière place du classement à égalité avec l’USAP. Désormais, leur destin pourrait être impacté par cette belle victoire à l’extérieur. Pour rappel, les deux prochaines rencontres des vert et blanc se joueront à domicile. Ainsi, ils recevront l’Union Bordeaux-Bègles au Hameau puis auront affaire à une rencontre qui s’annonce déjà capitale avec la réception du CA Brive, le 26 novembre prochain.

