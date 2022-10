TOP 14. Carton rouge de Reda Wardi sur Antoine Dupont, coup dur pour La Rochelle et le XV de France

À la 12ᵉ minute du match entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, le pilier gauche Reda Wardi est expulsé pour un coup d’épaule.

C’est une image qui ne fait plaisir à personne. À l’occasion de la huitième journée de Top 14, le Rochelais Reda Wardi s’est rendu coupable d’une charge à l’épaule en plein visage sur Antoine Dupont. Comme mentionné par Ludovic Cayre, officiel de ce choc du 23 octobre, il n’y a “aucune circonstance atténuante”. La sanction tombera donc telle une épée de Damoclès dont le fil se serait rompu : carton rouge. Ici, la règle est strictement appliquée et le carton ne souffre en premier lieu d’aucune contestation. Vaillants, les Rochelais parviendront à tenir la barre, mais s'inclineront malgré tout face à Thomas Ramos et ses coéquipiers sur le score de 26 à 17.

TOURNANT DU MATCH : le rouge de Reda Wardi pour ce choc dangereux sur Antoine Dupont 🟥#STSR pic.twitter.com/vsnx1xZHz5 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 23, 2022

Carton rouge for La Rochelle prop Reda Wardi for this high tackle on Toulouse's Antoine Dupont.



Toulouse go 6-0 up after 13 mins of this huge Top 14 clash. pic.twitter.com/nHJjWtMSPx — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) October 23, 2022

Malheureusement pour le joueur sanctionné, cette action de jeu pourrait lui coûter très cher. En effet, le XV de France voit ses piliers gauches disparaître de la liste de Fabien Galthié les uns après les autres. Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros, habitués du poste en Bleu, sont annoncés forfait pour cette tournée d'automne. Dans cette optique, le pilier rochelais pouvait sérieusement espérer glaner une ou plusieurs caps cet automne. Avec Dany Priso, ils faisaient office de favoris pour figurer sur la feuille de match. Cependant, ce carton rouge pourrait amener une sanction de plusieurs semaines. Cette dernière, si elle est décidée par la commission de discipline, empêcherait ainsi le joueur de postuler pour la sélection frappée du coq. Selon les informations du Canal Rugby Club, c'est le Lyonnais Jérôme Rey qui devrait le remplacer numériquement lors des premières semaines de rassemblement. FRANCE. RUGBY. Buros, Verhaeghe, etc. 3 nouveaux joueurs appelés avec les Bleus suite à des blessures



Pour Sud-Ouest il y a quelques jours, le pilier gauche livrait son émotion par rapport à sa sélection. Il a semblé très ému au moment de quitter le pré d’Ernest-Wallon. Pour le journal local, il déclarait ceci : “Je n’y pensais pas, j’étais surtout concentré sur moi-même et sur mes performances en club. Là, ça s’est ouvert, c’est que c’était mon moment et pas avant. Pour le moment, je pense que ça va, je me sens bien (sourire). N’importe quel sportif se doit d’être compétiteur. Dans ma tête, je n’y vais pas uniquement pour faire des allers-retours, mais je donnerai mon maximum et l’on verra bien ce qui arrivera pour moi.” XV de France. Ntamack, Raka, Couilloud… Quels joueurs seront renvoyés en club avant l’Australie ?



Cette expulsion est également un coup dur pour le Stade Rochelais. D’autant plus que l’équipe maritime perd aussi un autre joueur de la première ligne quelques minutes après. Le talonneur Samuel Lagrange a dû être évacué sur civière à la 22ᵉ minute de jeu. Ce dernier est resté plusieurs minutes sur le terrain avant d’être déplacé. La rédaction du Rugbynistère souhaite bon rétablissement au joueur et espère le voir de retour dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. En seconde période, le joueur a paru en pleine possession de ses moyens. Il s'est notamment assis en tribune aux côtés de ses coéquipiers, dont le pilier expulsé Reda Wardi.