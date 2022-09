TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. À domicile, l’UBB trouve la solution et corrige Castres

Ce samedi 17 septembre, l’Union Bordeaux-Bègles accueille le Castres Olympique pour la 3ᵉ journée de Top 14.

Une correction, mais pas dans le sens où l’on pouvait l’imaginer. L’indiscipline a précipité les visiteurs vers la défaite. Ce samedi 17 septembre, les hommes de Christophe Urios ont glané leur premier succès de la saison en Top 14. Sur leur terre, ils sont venus à bout du Castres Olympique sur le score de 33 à 12 et par l’intermédiaire de 2 essais girondins. La première marque a été inscrite par Miquel à la 41eme et la seconde par Mori en toute fin de match. Mais si les Bordelais l’ont emporté sur leurs adversaires du jour, c’est bien parce qu’ils ont profité de l’indiscipline adverse. Une punition à laquelle les Castrais n’ont pas échappé. D’abord portée par Matthieu Jalibert, le but aura finalement été pris pour cible par Maxime Lucu. À eux deux, la charnière bordelaise à inscrit 7 pénalités contre 4 pour les Tarnais. TOP 14. Bordeaux. ''Ça sera peut-être plus à eux de me prendre sous leurs ailes'', avoue Rémi Lamerat



En conférence de presse, cette indiscipline a visiblement agacé le manager du CO. Selon des propos retranscris par Rugbyrama, Pierre-Henry Broncan a dressé le bilan d’un match largement perdu à cause des fautes commises par les siens : “J’ai parfois l’impression que certains pensent que l’arbitrage n’est pas important. Ils pensent peut-être que ce n’est pas important, mais cela fait souvent tourner les rencontres. Cela fait partie des caractéristiques d’un joueur professionnel, ne pas prendre de pénalités trop bêtes. On fait des erreurs sur des règles tout de même simples à comprendre. Ce samedi, ça nous a coûté cher, c’est dommage.”