Top 14 - Parfaitement lancé par Ravouvou, Bayonne s'offre le Stade Français [VIDEO]

Ce vendredi en ouverture de la 3e journée de Top 14, l'Aviron Bayonnais est allé s'imposer sur la pelouse du Stade Français.

C'est une victoire à l'extérieur qui pourrait compter en fin de saison. Ce vendredi l'Aviron Bayonnais est allé s'imposer sur la pelouse du Stade Français en ouverture de la 3e journée de Top 14. Sanchez avait pourtant ouvert le score sur pénalité dès la 2e minute. Mais le premier essai du match a été l'oeuvre des visiteurs sur une très belle percée de Yan Lestrade. Le centre a joué juste en levant la tête pour adresser une passe au pied Joe Ravouvou. L'ancien all black à 7 a bénéficié du rebond et donné l'avantage aux siens. Crédit vidéo : CANAL+ Sport



Lequel a grandi grâce à l'homme providentiel de la soirée : Gaëtan Germain. Arrivé de Grenoble, l'arrière a été précieux au pied mais aussi en défense avec une interception décisive à la 46e. Et ce, alors que Paris était revenu à hauteur dès la reprise (13-13). Des Parisiens qui ont tenté de refaire leur retard dans le second acte grâce à Segonds mais qui ont été trop indisciplinés pour l'emporter avec une jaune pour Matera à la 50e puis un rouge en fin de partie. Un revers qui vient annihiler le succès glané à Castres.