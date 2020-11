Top 14 - Le Stade Français inflige une raclée à Toulouse [VIDEO]

Le Stade Français a mis les ingrédients pour l'emporter face à une équipe du Stade Toulousain remaniée.

Le match du dimanche soir doit être une vitrine pour le rugby français. On pourrait très vite tomber dans l'excuse des doublons pour le Stade Toulousain, mais il ne faut pas enlever la prestation des joueurs parisiens dans ce match. Avec une équipe remaniée de jeunes joueurs, le Stade Toulousain n'a rien pu faire face à cette équipe.

Top 14 - Le classico a tenu ses promesses... sur Twitter

D'entrée de match, les Parisiens imposent leur rythme et leur jeu. Dès la 3e minute, Delbouis inscrit un essai après un bon travail de Naivalu qui l'envoie en terre promise. Derrière, c'est au tour d'Arthur Coville d'inscire son essai. Les Toulousains réagiront grâce à un bon offload de Tolofua pour l'homme en forme côté toulousain : Mathis Lebel. Mais Paris était trop fort. 6 essais encaissés par l'équipe d'Ugo Mola et un point de bonus offensif qui fait du bien pour ceux de Gonzalo Quesada. Score final, 48 à 14 et un écart de points jamais vu dans ce classico.