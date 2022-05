Top 14. Après la défaite face à Toulouse, gros coup dur pour Brive dans la lutte pour le maintien

Saïd Hirèche ne pourra pas se battre lors du sprint final briviste. Il souffre d’une fracture du péroné.

Brive devra composer sans son capitaine pour la toute fin de championnat. Sorti sur blessure ce samedi 21 mai, Saïd Hirèche n’a pas pu terminer le match contre Toulouse à Amédée-Domenech. Dans un premier temps, une blessure au genou était redoutée. Finalement, c’est une fracture du péroné réclamant 3 à 4 mois de repos qui a été repérée selon un communiqué du club. Une grande perte pour le CA Brive qui devra (au mieux) aller chercher son maintien sur la pelouse du Stade Français. Une situation qui pourrait même se compliquer si le match contre Toulouse était à refaire. Les dirigeants du CA Brive ont posé une réclamation afin de potentiellement rejouer le match entre sa formation et celle des champions de France. Une supériorité numérique “illicite” de quelques secondes ayant eu lieu alors que Toulouse dominait largement. Sans compter cette donnée, un éventuel barrage de maintien sans son troisième ligne emblématique pourrait causer des torts aux Coujoux. VIDEO. ❤️ ON ADORE : l'accolade entre Hirèche et Chilachava après un accrochage

Plus éloigné de notre championnat, Saïd Hirèche rate également un rendez-vous important avec sa sélection. L’international algérien aurait pu faire partie du groupe qui tentera d’accéder à la Coupe du monde de rugby 2023. Un tournoi de qualification se disputera début juillet à Marseille et Aix-en-Provence pour décider de quelle nation africaine obtiendra un billet direct pour la reine des compétitions. En janvier, le journal La Montagne déclarait que le joueur avait cette étape “dans un coin de sa tête.”