VIDEO. ❤️ ON ADORE : l'accolade entre Hirèche et Chilachava après un accrochage

À la fin du match de Top 14 entre Brive et Castres, Saïd Hireche et Levan Chilachava ont mis fin à un accrochage par une accolade qui fait honneur aux valeurs du rugby.



Si on devait résumer l'adage selon lequel le rugby est un sport viril, mais correct, on ne pourrait trouver meilleur exemple que cette vidéo. Samedi dernier, Brive recevait Castres dans le cadre de la 21e journée de Top 14. Un match qui a souri aux locaux avec un succès 28 à 12. Lors de cette partie, on a vu des essais avec notamment un doublé de So'otala Fa'aso'o pour le CAB mais aussi de l'engagement. Parfois un peu trop tant les enjeux en cette fin de saison sont importants. A quelques minutes de la sirène, un accrochage a éclaté proche de la ligne d'en-but briviste avec, au centre des débats houleux, Saïd Hireche et Levan Chilachava. On ne sait pas ce qui a déclenché les hostilités, mais il a fallu séparer les deux hommes. Lesquels souhaitaient ardemment s'expliquer. Après l'avoir fait en bons gentlemen qu'ils sont, ils ont enterré la hache de guerre avec une accolade qui fait honneur aux valeurs du rugby.