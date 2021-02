Top 14. Après 15 mois d'invincibilité, Mayol est tombé dans les mains des Rochelais ! [VIDEO]

Le Stade Rochelais est allé gagner à Toulon ce samedi soir 11 à 29, fêtant comme il se doit la 200ème de Kevin Gourdon chez les Bagnards. Le club passe 2ème.

Mayol est donc tombé ! Après 15 mois et 16 matchs sans concéder la moindre défaite dans leur antre, les Toulonnais se sont inclinés ce samedi soir 11 à 29 face à La Rochelle. Si le score peut paraître lourd, les Varois n'ont, au vrai, jamais été en mesure de réellement mettre en danger les hommes de Jono Gibbes. Sans ouvreur de métier (c'est Ma'a Nonu qui s'y est collé !), le RCT n'a jamais su mettre son jeu correctement en place, ni même être réaliste sur ses rares temps forts. Tout le contraire des visiteurs qui, grâce au pied de West, viraient en tête à la pause (6 à 9), et encore, avec moins d'avance que cela n'aurait pu l'être si Boudehent n'avait pas été retourné dans l'en-but. Mais c'est au retour des vestiaires que cela s'est décanté pour les Bagnards, lorsque Raymond Rhule récupérait une passe au pied parfaitement ajustée de son ouvreur (46ème).

Malgré un match très animé et plaisant, les cafouillages et le manque d'occasions très franches empêchaient le score de prendre son envol. Un essai de Dachary en bout de ligne n'y changerait rien, Toulon ne parvenait pas à refaire son retard. Pire, alors que les locaux courraient après un bonus défensif, c'est sur la sirène et au terme d'une action aboutie comme il n'y en eut finalement peu durant cette partie que le talonneur Lagrange qui vint sceller définitivement le tableau d'affichage. 11 à 29 donc, un match pas totalement abouti mais une victoire chez un gros de ce championnat qui confirme que cette année, La Rochelle sait aussi voyager. Un résultat qui lui permet, aussi, de récupérer sa deuxième place, derrière l'impressionnant Toulouse.