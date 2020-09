Timing, soutien, Carbonel a dynamité Mayol et Parisse a conclu 50m plus tard [VIDEO]

Retour en vidéo sur la victoire de Toulon face aux Scarlets en quart de finale de la Challenge Cup ce samedi à Mayol.

Challenge Cup - Après le forfait de Castres, on connaît déjà les affiches des demiesJusqu'à la 56e minute de jeu, on ne peut pas dire que les supporters venus encourager le RCT face aux Scarlets en quart de finale de Challenge Cup aient vécu leur meilleure vie. Seuls six points avaient été marqués. Et qui plus est, par un ancien de la maison toulonnaise, l'arrière Leigh Halfpenny. De quoi vous faire passer une très mauvaise soirée en cas de défaite. Mais heureusement pour les Varois, la rencontre a basculé en l'espace de quelques secondes lorsque Carbonel a décidé de jouer une pénalité rapidement. A ce moment-là, le public s'est levé comme un seul homme. Graham mystifie plusieurs Bordelais dans une cabine téléphonique mais c'est l'UBB qui exulte [VIDEO]Entré dix minutes plus tôt à la place de Serin, il a dynamité la rencontre et la défense galloise. Au relais, Villière a continué le travail avant de servir Ollivon dans le bon timing. Une série de passes au contact et le bon choix de Rebbadj ont ainsi permis à Parisse de conclure ce superbe mouvement de plus de 50 mètres. Un essai qui a permis au RCT de passer devant. Carbonel ayant passé trois points quelques instants plus tôt. Il ajoutera trois autres unités en fin de partie pour sceller le sort de ce match (11-6). Les Toulonnais ont eu chaud mais ils sont en demie.