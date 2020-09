Graham mystifie plusieurs Bordelais dans une cabine téléphonique mais c'est l'UBB qui exulte [VIDEO]

Découvrez en vidéo le résumé vidéo de la victoire de l'UBB en quart de finale face à Edimbourg ce samedi à Chaban-Delmas.

Première européenne réussie pour l'UBB. Les Bordelais se sont qualifiés samedi pour les demi-finales de la Challenge Cup. Ils retrouveront l'un des favoris de la compétition, Bristol, où évolue désormais Semi Radradra. Ce quart avait parfaitement débuté pour les locaux avec un superbe essai de l'Argentin Cordero, qui a mis les cannes en bord de touche. Et parfaitement lancé ce match dès la 4e minute. L'UBB a dominé son sujet dans le premier acte. Et le second essai par Dubié cinq minutes plus tard avait laissé entrevoir d'une rencontre plus facile. Mais Bordeaux-Bègles n'a pas réussi à tuer le match. On pense notamment à cette course de 80m de la recrue Ben Lam qui a terminé en touche malgré plusieurs soutiens.

Ben Lam (UBB) privé d'un sublime essai de 80m après une triple accélération dévastatrice [VIDEO]Les Ecossais sont toujours restés au contact. Mieux, ils sont revenus sur la pelouse après les citrons avec de nouvelles intentions. Tandis que l'UBB se cherchait, Edimbourg a commencé à se trouver. Si bien qu'avant l'heure de jeu, il n'y avait que six longueurs d'écart entre les deux formations. Damien Hoyland ayant bénéficié du formidable travail de Darcy Graham pour marquer le premier essai des visiteurs. L'international a fait parler ses appuis de septistes pour mystifier plusieurs défenseurs dans un mouchoir de poche. Plaqué, il a eu la lucidité de lâcher le ballon puis de le reprendre avant de passer à son coéquipier malgré le caramel de Lam. Un essai qui relancé la fin de match. Mais une pénalité de Jalibert a redonné de l'air à l'UBB. Solidaires en défense, les hommes d'Urios ont résisté aux assauts écossais pour s'offrir une demie historique.