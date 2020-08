Super Rugby Aotearoa - A l'image de McKenzie, les Chiefs ont fini par exploser [VIDEO]

Les Chiefs ont vendu chèrement leur peau ce samedi face aux Crusaders dans le Super Rugby Aotearoa. Mais les champions en titre ont eu le dernier mot.

La remontada de 24 points des Higlanders face aux Chiefs [VIDEO]Les Chiefs sont au fond du trou. Sept matchs, sept défaites. Le Super Rugby Aotearoa ne leur réussit pas. Ce samedi, ils ont pourtant tenu la dragée haute aux champions en titre les Crusaders jusqu'à l'heure de jeu suite à une nouvelle pénalité de McKenzie. Reece et Fainga'anuku faisant la différence en fin de match alors que le score était de 19 à 20 en faveur des visiteurs. C'est l'arrière all black qui leur a permis de rester dans la partie. Car si les locaux n'ont marqué qu'un essai, les Crusaders ont franchi la ligne de craie à cinq reprises. Offensivement et défensivement, les hommes de Warren Gatland n'y arrivent pas. Pourtant, ce n'est pas le talent et l'envie qui manque à l'image d'un Damian McKenzie qui a mis son corps en opposition lors du premier essai de Sanders dès la 7e minute. Mais face au troisième ligne lancé comme un char en bord de ligne, le numéro 15 a explosé à l'impact.