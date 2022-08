RUGBY. VIDEO. Toulouse. Melvyn Jaminet sidéré par cette pénalité compliquée du pilier Rodrigue Neti

En préparation du côté de Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées, le pilier Rodrigue Neti a réussi une superbe pénalité sous les yeux de Melvyn Jaminet.

RESUME VIDEO. Champions Cup. La qualification homérique de Toulouse après des tirs au but irrespirablesRappelez-vous : il y a quelques semaines, le Stade Toulousain battait le Munster après un match fou et surtout une séance de tirs au but historique et mémorable en Champions Cup. Personne n'est à l'abri d'un tel scénario. Il est donc toujours intéressant de s'entraîner en amont. On doute que Rodrigue Neti ait un jour à taper un coup de pied décisif en phase finale. Mais on ne sait jamais. Cette semaine, le pilier a été vu en train de s'essayer face aux perches lors du stage de préparation du Stade Toulousain à Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées. Sous les yeux de la nouvelle recrue venue de l'USAP Melvyn Jaminet, il a réussi à loger l'ogive entre les poteaux dans une position très compliquée. Un coup de pied qui a sidéré l'arrière de l'équipe de France.