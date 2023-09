RUGBY. VIDEO. Top 14. En mode Dupont de gala, Paul Graou porte le Stade Toulousain vers la victoire

Ce samedi, le Stade Toulousain s'est imposé sur la pelouse d'Oyonnax en Top 14. Un match marqué par l'excellente prestation du demi de mêlée Paul Graou.



Sans ses internationaux, le Stade Toulousain a remporté un deuxième succès d'affilée en Top 14 ce samedi en prenant le meilleur sur Oyonnax. Les hommes d'Ugo Mola n'ont cette fois-ci pas décroché le bonus offensif. Mais ils terminent ce premier bloc dans le bon wagon avec deux victoires.



Mention très bien pour la charnière toulousaine new look qui a réalisé une prestation très solide. A commencer par l'Anglais Billy Searle qui jouait son premier et son dernier match comme titulaire. J



oker coupe du monde, il va prendre la direction de Biarritz. Ce samedi, il a été très précis au pied face aux perches et inspiré ballon en main en étant à l'origine du premier essai du match par Paul Graou.



"C’est simple. Il était (quasiment) partout", écrit Le Figaro tandis que le Midi Olympique n'hésite pas à dire qu'il a été "étincelant". Du côté de L'Équipe, parle de lui comme un mini-Dupont : "Un doublé (20e, 46e), une percée autoritaire pour enclencher l'essai de son ailier Tauzin (38e), un jeu au pied plein d'à-propos, des interventions défensives déterminantes".

Le match tout en détente de Paul Graou contre Oyonnax :



80 minutes

2 essais

72 mètres gagnés

4 défenseurs battus

1 franchissement

8 courses

41 passes

6 plaquages

1 turnover gagné — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 2, 2023

En l'absence du capitaine du XV de France, il a fait plus qu'assurer l'intérim. Si d'aventure Dupont rejoint effectivement France 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris, le Stade Toulousain pourra s'appuyer sur un Graou en pleine confiance.



Un premier bloc très certainement riche d'enseignements pour le champion de France, notamment en vue des prochaines périodes de doublons lors du 6 Nations. Le staff a trouvé la bonne formule entre expérience et jeunesse. Des jeunes comme Paul Costes ont montré qu'ils en avaient sous les crampons.



Toulouse pourra peut-être regretter ce point de bonus offensif qu'ils n'ont su aller chercher alors qu'ils menaient 24 à 6 à la 48e. Mais les locaux ont montré qu'ils avaient du répondant. Dans une partie qui aura été marqué par plusieurs essais refusés, ils auraient sans doute mérité un bonus défensif. Ça pourrait compter en fin de saison.