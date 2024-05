RUGBY. VIDÉO. Terrible désillusion pour les garçons, mais les filles médaillées au Singapour SVNS

Au Singapour SVNS, France 7 a réalisé des performances contrastées avant le dernier tournoi de la saison à Madrid.

Le SVNS connaît sa dernière étape asiatique. Sous le dôme de Singapour, Françaises et Français se sont livrés à une rude bataille du 3 au 5 mai. Avant la dernière étape de Madrid, les deux formations France 7 ne montrent pas les mêmes résultats.

Les filles médaillées avec France 7

Sur ses premiers matches du SIngapour SVNS, les Bleues ont survolé les débats. Contre le Japon elles signent une performance majuscule (41-7), où pas moins de 6 joueuses différentes arrivent en Terre promise. Ensuite, elles perfectionnent leurs habiletés face à l’Afrique du Sud (49-0), où elles n’encaissent aucun essai. Ensuite, elles gagnent plus difficilement contre les USA (19-15), mais terminent à la tête de leur poule sans faillir.

Séraphine Okemba au soutien marque un essai magnifique qui permet à la France de mener 12 à 0



#HSBCSVNSSGP



📺 Tout le SVNS gratuitement et en exclusivité sur RugbyPass TV



May 4, 2024

En quarts de finale, les Tricolores signent un large succès face au Canada (24-0) et s’envolent vers une nouvelle demi-finale face à leur bête noire : l’Australie. Dans un match solide, un ultime essai de Faith Nathan envoie les Océaniennes en finale, pour le plus grand malheur de Séraphine Okemba et de ses coéquipières.

Les Françaises s'inclinent 19 à 12 face à l'Australie



Elles joueront la 3e place à 10h38 face aux Fidji



#HSBCSVNSSGP



📺 Tout le SVNS gratuitement et en exclusivité sur RugbyPass TV



— RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) May 5, 2024

Lors du match pour la médaille de bronze, les Françaises affrontent les Fidji. Elles récupèrent la médaille de bronze après une victoire (29-7) tout en maîtrise où elles monopolisent le ballon. Cette étape de Singapour aura permis de mettre en avant le réservoir de talent des Bleues. En effet, douze des treize joueuses appelées en Asie sont allées en Terre promise durant cette pénultième étape du SVNS 2024.

Le doublé d'Okemba 🔥



La France mène 17 à 7 dans cette finale pour la 3e place



#HSBCSVNSSGP



📺 Tout le SVNS gratuitement et en exclusivité sur RugbyPass TV



— RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) May 5, 2024

Les garçons stoppés nets à Singapour

En phase de poule, les Bleus ont été téméraires à Singapour. Dans une poule loin d’être simple, ils se sont d’abord débarrassés des Samoa (17-0), puis sont venus à bout plus difficilement des Espagnols (17-12). Enfin, dans la dernière rencontre, les garçons de France 7 ont échoué par le plus petit des écarts face à l’Afrique du Sud (19-20).

Qualifié en quarts de finale, les Tricolores rencontrent un adversaire qu’ils connaissent bien : la Grande-Bretagne. Sur les derniers tournois du SVNS, cette formation a plutôt bien réussi à France 7. Cependant, cette dynamique ne va pas se poursuivre sous le dôme du stade de Singapour. Les Bleus s’inclinent lourdement 7 à 35, avec un unique essai français signé Jordan Sepho.

Jordan Sepho ouvre le score et la France mène 7 à 0 dans son quart de finale face à la Grande Bretagne



#HSBCSVNSSGP



📺 Tout le SVNS gratuitement et en exclusivité sur RugbyPass TV



— RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) May 4, 2024

En lice pour la 7ᵉ place, les Français échouent face aux Américains de peu (17-19). Malgré ce Singapour SVNS bien amer, les Bleus restent dans la course au podium sur cette saison 2024. Performance jamais réalisée par l’équipe masculine, il faudra concrétiser au tournoi de Madrid pour espérer la réaliser. En parallèle, la sélection de rugby à 7 de l'Argentine est sacrée championne du SVNS 2024, une première dans son histoire, et s'annoncent comme les favoris de la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris.

