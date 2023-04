RUGBY. VIDEO. Le Saviez-vous, Jonah Lomu a aussi joué en 3e ligne, et ça ne faisait par rire !

L'ancienne légende du rugby, le Néo-Zélandais Jonah Lomu était une terreur à l'aile. Mais durant sa carrière, il a aussi joué en troisième ligne avec les All Blacks.

RUGBY. Un XV mondial avec 6 joueurs du XV de France et un seul All Black, vous y croyez ?Alldritt ou Savea ? Au moment de répondre à la question "qui est le meilleur numéro 8 du monde ?", nombreux sont ceux qui hésitent entre le Tricolore et le All Black. Ils sont tous les deux essentiels pour leur équipe. Et il nous tarde de les voir croiser le fer lors du match d'ouverture de la Coupe du monde le 8 septembre prochain. À la fois rapide, puissant et très bon ballon en main, le Rochelais comme le joueur des Hurricanes auraient aussi pu évoluer au centre. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des centres passer en troisième ligne lorsqu'il manque un joueur dans le pack pour pousser en mêlée. On a d'ailleurs récemment vu Pierre Fouyssac dépanner à ce poste avec le Stade Toulousain. Ce qui est plus rare, c'est de voir des ailiers aider les gros.



Pourtant, certains possèdent des gabarits qui n'ont rien à envier à des avants. On pense notamment au Fidjien Nadolo qui dépasse le mètre 90 et les 120 kilos sur la balance. Avant lui, un autre joueur de légende aurait sans doute pu faire un excellent troisième ligne : Jonah Lomu. Le All Black était une force de la nature de 120 kilos pour 1m96. Nombreux sont les défenseurs qui se souviennent de ses charges dévastatrices en position d'ailier avec la Nouvelle-Zélande. Ce que peu de fans de rugby savent, c'est qu'il a aussi joué dans le pack. Ce n'est pas arrivé souvent dans sa carrière. Mais en 1999, lors du match contre l'Italie, Lomu avait été convié à pousser avec les gros sur une mêlée. En position de numéro 8, il avait alors relevé le cuir pour marquer un essai en force. Les All Blacks s'était imposé 101 à 3 avec deux essais de la légende.