RUGBY. VIDÉO. Deux crochets et hop, on a rarement vu un drop aussi nonchalant 😱

En Afrique du Sud, l’ouvreur des Lions Sanele Nohamba a fait parler ses appuis pour inscrire un drop avec un flegme incroyable.

Des appuis et du jeu. L’ouvreur polyvalent des Lions Sanele Nohamba a Ă©tĂ© l’auteur d’un geste inattendu. Lors d’un match entre les deux franchises sud-africaines des Bulls et des Lions, en URC ce samedi, il a dĂ©cochĂ© un drop avec un prĂ©ambule atypique.

Un drop qui fout les Bulls

Revenus des vestiaires depuis seulement quelques minutes, les Lions campent dans le camp des Bulls. À une quinzaine de mĂštres de la ligne, le demi de mĂȘlĂ©e des hommes en rouge sert son ouvreur, en position de drop.

AprĂšs avoir rĂ©cupĂ©rĂ© le ballon, Sanele Nohamba arme sa frappe. Cependant, ce diable de Johan Goosen avait vu clair dans le jeu de son vis-Ă -vis. L’ancien ouvreur du Racing 92 et du MHR monte rapidement sur le 10 adverse et tente de le cueillir.

Mais le numĂ©ro 10 rouge n’est visiblement pas encore mĂ»r et efface son adversaire d’un crochet, qui met ce dernier en mode drapeau. AprĂšs avoir effacĂ© le premier dĂ©fenseur venu sur lui, Sanele Nohamba se met sur ses appuis, prĂȘt Ă jouer le duel avec le premier intrĂ©pide.

Cependant, aucun dĂ©fenseur des Bulls ne vient finir le travail. Les joueurs en bleu regardent le botteur des Lions. Conscient qu’il n’est plus en danger, l’ouvreur enclenche son drop comme si de rien n’était. Un plan qui se dĂ©roule (presque) sans accroc.

Connu pour ses qualitĂ©s d’appuis, Sanele Nohamba Ă©volue initialement au poste de demi de mĂȘlĂ©e. Depuis le dĂ©but de saison, l’ancien Baby Boks Ă©volue dĂ©sormais la plupart du temps au poste d’ouvreur, mais garde quelques anciennes habitudes.

Avec un gabarit inhabituel (1,67 m - 69 kg), le demi d’ouverture fait rĂ©guliĂšrement parler sa vitesse et ses appuis pour se dĂ©faire de la pression que les plaqueurs adverses tentent de lui mettre. MalgrĂ© cette vista et ce drop peu orthodoxe, les Lions ne sont pas parvenus Ă s’imposer chez les Bulls et signent une courte dĂ©faite (30-28).

