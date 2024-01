VIDÉO. François qui ? Vous vous souvenez de ce drop monumental de 50 mètres en coin de Dimitri Yachvili ?

Qui a dit que seul François Steyn savait passer des drops de sa moitié de sa terrain ? Si le sien est moins resté dans la légende, le Yach en a pourtant mis un tout aussi impressionnant, en 2010.

Saison 2009/2010, premier barrage de Top 14 de l’histoire. Le Racing Métro 92 (son nom a l’époque), affronte les futurs champions de France Clermontois au Michelin. Un match resté dans les mémoires pour l’un des drops les plus mémorables de l’histoire de ce jeu, même si celui de de Wilkinson en 2003 aura toujours une valeur à part.

VIDEO. Avant l'élève Kolbe, il y avait le maître Steyn et son drop monumentalCelui de François Steyn, lui, l’est pour sa distance : environ 57 mètres. Mais plus fort que ça, c’est la puissance monumentale de la frappe du Sud-Africain qui impressionne, de même que la facilité avec laquelle il propulse le ballon en haut des perches. En clair, le champion du monde 2007 et 2019 avait 65 mètres dans les jambes, sur cette frappe.

François Steyn avec un coup de pied de mammouth FACILE de 64 mètres [VIDEO]Quelques mois plus tard, au début de la saison suivante, Dimitri Yachvili, visiblement inspiré par le drop de Steyn et celui de Brock James la semaine suivante, y va du sien. Et sans faire les choses à moitié.



Contre le Stade Français, dans un match serré, le Yach est à la réception d’un dégagement de Beauxis. Complètement en bord de touche, dans le couloir des 5 mètres et proche de la ligne médiane, il décoche une frappe complètement improbable. Et bim ! De 52 mètres, bien poussé par le vent, son drop passe en haut des perches d’Aguilera.



Un coup de pied exceptionnel, auxquels les commentaires d’Eric Bayle et Philippe Sella confèrent une dimension encore plus spéciale. Et dont on ne se lasse pas, encore aujourd’hui.