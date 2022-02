RUGBY. VIDÉO. Chris Cloete se fait la malle avec un coéquipier sur le dos

Ce vendredi 18 février en United Rugby Championship, le flanker Chris Cloete a décidé de commencer son footing avec Chris Farrell sur son dos.

On connait l’expression “porter comme un sac à patates”. Généralement, on en parle quand il s’agit de porter quelque chose d’encombrant. Au rugby, on l'emploie notamment pour parler de ce coéquipier un peu trop éméché en troisième mi-temps. Celui qui s’est endormi à un endroit peu réglementaire. Le tout après avoir avalé plus de bières qu’il n’a joué de minutes. Ici, l’hypothèse paraît peu probable. Ce n’est pas non plus un remake du Roi Lion ou de la célèbre action entre George North et Israel Folau. VIDEO - Le jour où George North a porté Israel Folau sur ses épaules comme un sac de patates

C’est en ce vendredi 18 février que les spectateurs de Thomond Park ont pu assister à un drôle de spectacle. Lors de la rencontre opposant le Munster à Edimbourg en URC, l’un des joueurs a tenté une technique innovante. Impossible de préciser si oui ou non cette dernière a été travaillée à l’entraînement. En effet, le flanker irlandais Chris Cloete s’est amusé à porter Chris Farrell sur son dos. Le tout en avançant sur plusieurs mètres avec ce bagage insolite sur les omoplates. C’est sur la réception d’un renvoi écossais que le centre s’est retrouvé dans cette position.

Une tactique visiblement payante puisque ce dernier avancera de plusieurs mètres après avoir été reposé. Impossible de savoir si cette séquence a vraiment été décisive. Malgré tout, les Irlandais ressortent de cette rencontre avec la victoire. Un tableau des scores bienheureux qui leur permet de devancer leur adversaire du week-end au classement. Score final : 34-20. United Rugby Championship. Des matchs visibles en France en exclusivité grâce à SPORTALL