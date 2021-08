VIDEO - Le jour où George North a porté Israel Folau sur ses épaules comme un sac de patates.

Ce samedi, les Lions défient les Boks pour le dernier match de la tournée. Avec une action iconique à offrir aux supporters ?

Qui des Lions ou des Springboks remportera la tournée 2021 ? Réponse ce samedi, après l'ultime affrontement entre les deux formations, victorieuses d'un test chacune. Les champions du monde ont le vent en poupe, mais attention : les hommes de Warren Gatland sont vexés...

Le duel de la rédaction : Springboks ou Lions, qui remportera la tournée ?Sur le terrain, le spectacle n'est pas vraiment présent contrairement aux dernières tournées. En 2017, les Lions avaient regardé les All Blacks dans les yeux. En 2013, ils avaient remporté leur duel face aux Australiens. Ces affrontements face aux Wallabies sont restés en mémoire, grâce à plusieurs actions mythiques. Et notamment celle qui avait vu George North soulever Israel Folau sur ses épaules comme un sac de patates.

A l'époque, l'Australien débutait tout juste sur la scène internationale, et venait d'inscrire un doublé. Pour le 2ème test, néanmoins, l'ancien treiziste avait subi. Après une passe entre les jambes de Brian O'Driscoll, le Gallois George North hérite du ballon et se retrouve sous la pression de Folau. Mais ce dernier monte trop rapidement sur lui, et North parvient à résister au plaquage pour l'emporter sur ses épaules. La suite est mythique !

Crédit vidéo : Rugbydump Clips