Le duel de la rédaction : Springboks ou Lions, qui remportera la tournée ?

Qui de l'Afrique du Sud ou des Lions britanniques et irlandais va remporter la tournée 2021 ? La rédaction se prête au jeu des pronostics !

Victoire des Boks

Théo

Afrique du Sud ou Lions ? Les champions du monde en titre face à la dream team de toutes les dream teams ? Telle est la question. Pour ce 3ème et dernier Test décisif, je vois bien les Boks capables de l’emporter. Pourquoi ? Car après un manque de rythme lors des 40 dernières minutes du premier match, les Sud-Afs semblent avoir trouvé la bonne formule la semaine passée (victoire 27 à 9), avec un peu plus d’automatismes et une première ligne dominatrice notamment. Seul point d’interrogation ? Les absences de De Klerk et Du Toit, tous deux blessés. Mais leurs remplaçants ne sont pas des peintres non plus puisque c’est le supersonique Montpelliérain Cobus Reinach qui rentrera à la mêlée pour dynamiser un peu cette équipe de gaillards.

WTF - À 37 ans, l'ancien parisien Morne Steyn revient avec les Springboks pour défier les Lions !Devant, Nienaber mise sur un gros pack avec la présence de Etzebeth et De Jager dans la cage, mais aussi de l’habituel 2ème ligne Franco Mostert (1m98 pour 112kg) en numéro 7, histoire de conserver une troisième ligne bien dense avec Kolisi et Wiese. Et au vu des quelques « surprises » alignées côté Lions, ajouté à un coup de génie au milieu du désert d’un 3/4, on jurerait que cela pourrait à nouveau faire la différence… Pronostic : Victoire des Boks 25 à 21, qui remportent la série de Tests.

Victoire des Lions

Clément

Si vous aimez le jeu de 3/4, les belles envolées, les prises d'intervalles, les crochets, les chistéras et les essais de 80m, s'il-vous-plaît, ne regardez pas ce match entre les Lions et les Boks, final d'une tournée 2021 bien décevante. Après les très bons crus de 2013 et 2017, cette édition nous laisse clairement sur notre faim. Pas de public et donc peu d'engouement, pas de spectacle, des polémiques et des mauvais gestes... Pas merci, messieurs. Mais puisqu'il faut bien désigner un vainqueur, après la dernière tournée terminée sur un "nul", ce sont les Lions qui repartiront avec le trophée.

COMPO. Owen Farrell, Stuart Hogg et Anthony Watson sortis du groupe des Lions pour le 3ème Test décisif !Warren Gatland a un plan. La composition d'équipe va dans ce sens. Bundee Aki est titularisé au centre pour répondre au défi physique. Exit Anthony Watson : Josh Adams est titularisé pour répondre au manque de finisseurs au sein de cette formation. Liam Williams plutôt que Stuart Hogg ? Si la possible suspension de l'Ecossais a joué, on jurerait que Gatland veut partir à la guerre avec l'arrière gallois, qu'il connaît bien... Dominateurs lors du premier test, bousculés lors du deuxième, les avants joueront un rôle central. Mais là où les Boks avaient sans doute gagné la bataille psychologique en pleurnichant dans les médias ou en mettant la pression sur les arbitres, les Lions seront sûrement vexés par leur dernière prestation.

Victoire 17 à 14 des Britanniques et Irlandais !