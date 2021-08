COMPO. Owen Farrell, Stuart Hogg et Anthony Watson sortis du groupe des Lions pour le 3ème Test décisif !

Warren Gatland a opéré 6 changements pour le dernier Test face aux Boks. Owen Farrell n'est même pas sur la feuille de match !

Elle était attendue, et autant vous dire qu'elle va surprendre ! La composition concoctée par Warren Gatland pour le 3ème et dernier Test des Lions Britanniques face à l'Afrique du Sud voit en effet 6 changements effectués, mais pas ceux auxquels on s'attendait ! Le joueur le plus dangereux des Britanniques (Anthony Watson) lors des deux premiers rounds sort du groupe, remplacé par le finisseur gallois Josh Adams.

Stuart Hogg, sous le coup d'une potentielle citation, laisse lui sa place à Liam Williams. Mais pire encore, alors que l'on attendait une charnière Murray - Farrell pour l'affrontement décisif et après s'être incliné copieusement la semaine passée (27 à 9), Gatland nous ressort une association Price - Biggar... Tandis qu'il ne cède en rien aux tentations Faletau et Simmonds en 8, mais continue avec la surprise Jack Conan... À n'y plus rien comprendre !